Rafa Jódar se impone a Fonseca y avanza a octavos en el Mutua Madrid Open

Dos horas y nueve minutos de tenis de alta intensidad entre dos jóvenes de 20 años que han llegado al circuito ATP con prisa y sin complejos.

Al final, Rafa Jódar se llevó el partido ante el brasileño Joao Fonseca por 7-6(4), 4-6 y 6-1 en la pista Manolo Santana del Mutua Madrid Open ante un público que no se sentó en todo el tercer set.

El partido tuvo sus momentos de tensión. Fonseca impuso su potente derecha en el segundo set y empató. Pero Jódar salvó bolas de break cruciales en los momentos decisivos y en el tercero fue definitivo: rompió el servicio del brasileño y no dio opción.

«Me ha costado soltarme, pero estoy muy contento con esta victoria», dijo el madrileño de 20 años tras el partido.

Lo que está haciendo Jódar en 2026

La victoria ante Fonseca no es un resultado aislado. Es la continuación de una temporada sobre tierra batida que ya tiene categoría de torbellino.

Campeón en Marrakech. Semifinalista en Barcelona. Y en Madrid, donde ya había remontado ante Jesper de Jong en debut y aplastado al cabeza de serie Alex de Miñaur en segunda ronda, ahora elimina a uno de los talentos más prometedores del tenis mundial.

Con 18 victorias en 26 partidos ATP este año y el número 42 del ranking, Jódar está cerca del top 20 y aspira a ser cabeza de serie en Roland Garros. Su 75% de puntos ganados con el primer servicio lo convierte en un jugador especialmente letal en los momentos decisivos.

Es el primer español que llega a octavos en Madrid habiendo disputado solo 26 partidos ATP en toda su carrera.

El torneo sin Alcaraz y la oportunidad de Sinner

El Mutua Madrid Open 2026 llegó con dos ausencias que cambiaron el dibujo del cuadro. Carlos Alcaraz, lesionado en la muñeca, confirmó que no estará ni en Madrid ni en Roland Garros, donde defiende el título. Novak Djokovic tampoco está por molestias en el hombro.

El gran beneficiado es Jannik Sinner. El número uno del mundo lleva 19 victorias consecutivas, viene de ganar en Indian Wells, Miami y Montecarlo y en Madrid ya venció a Elmer Moller por 6-2 y 6-3 sin ceder un set. El italiano también tiene opinión sobre el español: «Es un jugador con muchísimo talento».

Si Jódar supera en octavos al checo Vit Kopriva, el camino podría llevarlo hasta Sinner en cuartos. Las apuestas dan al madrileño como ligero favorito ante Kopriva (1,80 frente a 2,00) pero señalan al italiano como favorito claro en un hipotético cruce (1,10). En Madrid, con la altitud de la Caja Mágica y el apoyo del público, los números han fallado antes.

Los otros españoles

Dani Mérida venció a Corentin Moutet por 6-3 y 6-4. Alejandro Davidovich avanzó con un doble 6-3 ante Pablo Carreño. Martín Landaluce, cuartofinalista en Indian Wells, cayó en primera ronda ante Adam Walton en el único tropiezo reseñable del contingente español.

En el torneo femenino, la joven Kaitlin Quevedo sorprendió eliminando a Venus Williams por 6-2 y 6-4. Paula Badosa y Jéssica Bouzas cayeron antes de tiempo por problemas físicos.

En dobles, Marcel Granollers y Horacio Zeballos arrancaron con un contundente 6-2 y apuntan lejos.

Lo que viene

Las finales están programadas para los días 2 y 3 de mayo. Antes de llegar a ellas, la Caja Mágica promete más sorpresas en un torneo que sin Alcaraz y sin Djokovic ha quedado abierto de par en par.

Jódar es la gran revelación. Su revés mejorado, su explosividad física y su capacidad para gestionar los momentos de presión han convencido a los observadores más escépticos de que no es un fenómeno de una semana sino un tenista que ha dado un salto de calidad real.

La pregunta que el público de la Caja Mágica se hace esta semana es si el chico de Madrid llegará lo suficientemente lejos como para que el duelo con Sinner se produzca en la pista grande.