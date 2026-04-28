El tenis español tiene un nuevo ídolo: se llama Rafa Jódar, tiene 19 años y es madrileño

Hace quince meses, Rafa Jódar era el número 896 del mundo.

Este martes 28 de abril de 2026, con 19 años recién cumplidos, se enfrenta a los octavos de final del Mutua Madrid Open con un récord en tierra batida de 11 victorias en 12 partidos y la Caja Mágica convertida en su templo particular.

El domingo venció al brasileño Joao Fonseca por 7-6(4), 4-6 y 6-1 en dos horas y seis minutos. En el tercer set Fonseca, otro prodigio de la misma generación, rompió su raqueta de la frustración. Jódar estaba en otra dimensión.

Los números que asustan

En solo cinco meses como profesional, Jódar ha escalado del puesto 687 al 34 del ranking ATP. El recorrido completo desde enero de 2025 es del 896 al 34: un ascenso que no tiene precedente reciente en el tenis español ni en el mundial.

Lo que hace especialmente llamativo su inicio en tierra batida es la comparación histórica. En sus primeros doce partidos sobre arcilla como profesional, Jódar acumula 11 victorias y una derrota. Rafa Nadal empezó 8-4. Carlos Alcaraz comenzó 6-6. Novak Djokovic arrancó 5-7. Solo el neerlandés Tom Okker, con un pleno de 12-0 en los años sesenta, supera ese registro inicial.

Su palmarés en lo que va de temporada incluye el título ATP en Marrakech (250), las semifinales en el Conde de Godó de Barcelona (500), la tercera ronda en Miami, un debut en Grand Slam con victoria a cinco sets en el Australian Open 2026 y ahora los octavos de final en Madrid, donde entró con invitación como número 42.

Veintinueve victorias en 37 partidos en 2026. Ocupa el puesto 20 en la Race to Turin con 869 puntos. Y está a un paso del top 32 que le permitiría ser cabeza de serie en Roland Garros.

Quién es Rafa Jódar

Rafael Jódar Camacho nació en Leganés en 2006. Fue campeón júnior del US Open 2024, lo que lo catapultó al radar de los cazatalentos del circuito. Pasó un cuatrimestre en la Universidad de Virginia antes de tomar la decisión de lanzarse al profesionalismo a tiempo completo a principios de 2026.

Su juego combina una explosividad física notable con una madurez táctica que sorprende en alguien de su edad. En Madrid ha demostrado además una solidez mental que no es habitual en debutantes: supo gestionar el primer set ante Fonseca en el tie-break, sobrevivir a la reacción del brasileño en el segundo y destrozarle en el tercero cuando el partido podía haberse igualado emocionalmente.

Es el tercer español en el circuito detrás de Alcaraz y Davidovich Fokina, por delante de Jaume Munar y con Dani Mérida y Martín Landaluce pisándole los talones como parte de una generación española que promete dominar el tenis mundial durante la próxima década.

La generación que está cambiando el tenis mundial

Jódar pertenece a una cosecha de 2005-2007 que está produciendo talentos a una velocidad que el circuito no había visto desde la generación de Federer, Nadal y Djokovic a principios de los años 2000.

Joao Fonseca, el brasileño al que Jódar acaba de vencer, nació en 2006 y ya está entre los 60 mejores del mundo. Tiene uno de los saques más potentes del circuito y una derecha devastadora que a sus 19 años ya genera respeto entre los veteranos. En Londres marcó un debut de ensueño y su trayectoria apunta al top 10 en los próximos años.

Jakub Mensik, el checo nacido en 2004, es quizás el más avanzado de todos en términos de ranking y resultados. Tiene un juego completo y agresivo, ha vencido ya a varios jugadores del top 20 y su potencial técnico es el que más admiran los analistas del circuito. A sus 21 años ya es una realidad consolidada, no una promesa.

João Fonseca y Mensik son los dos nombres que más se mencionan junto a Jódar cuando se habla de la nueva generación, pero hay más. Luca Van Assche, el francés nacido en 2003, ha mostrado destellos de clase en tierra batida que lo convierten en candidato a dominar Roland Garros en los próximos años. Hamad Medjedovic, el serbio nacido en 2003 y protegido de Djokovic, tiene el juego de fondo de los mejores de su generación. Learner Tien, el estadounidense nacido en 2004, es el relevo natural de una generación americana que lleva años sin generar campeones de Grand Slam.

Lo que hace especial a Jódar dentro de ese grupo es la velocidad de su ascenso y su rendimiento específico en tierra batida, que es la superficie donde más Grand Slams se juegan y donde los españoles han demostrado históricamente una ventaja cultural y de formación sobre el resto del mundo.

Lo que viene hoy

Este martes, Jódar se enfrenta en octavos al checo Vit Kopriva, número 66 del mundo, que avanzó tras la retirada de Arthur Rinderknech por un virus que ha afectado a varios jugadores del torneo. Con un 70% de probabilidad implícita a su favor según las casas de apuestas y su estado de forma actual, Jódar es favorito claro.

Si avanza, los cuartos lo enfrentarían a Jannik Sinner, el número uno del mundo, que lleva 19 victorias consecutivas y viene de ganar en Indian Wells, Miami y Montecarlo. Sería el mayor examen de la corta carrera profesional del madrileño.

El italiano ya habló de Jódar con respeto esta semana: «Es un jugador con muchísimo talento». En el circuito, cuando Sinner dice eso de alguien, conviene tomárselo en serio.

Ahora al top 10 mundial. La ruta es larga. Pero el chico lleva quince meses sin parar de subir y hoy la Caja Mágica vuelve a estar de su lado.