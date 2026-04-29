Las bazas ‘secretas’ de Rafa Jódar para vencer hoy a Jannik Sinner

El último español en el cuadro del Mutua Madrid Open es un chico de 19 años que hace quince meses era el número 896 del mundo y que este miércoles 29 de abril se planta en los cuartos de final de un Masters 1000 para enfrentarse al número uno.

Rafa Jódar contra Jannik Sinner. No antes de las 16:00 horas en la pista Manolo Santana. En Madrid. En su ciudad.

La explosión de Jódar en las últimas semanas no tiene precedente reciente en el tenis español. Campeón en Marrakech. Semifinalista en el Godó de Barcelona. Y en Madrid, donde entró con una invitación como número 42 del mundo, ha vencido a Ugo Carabelli, luego a Alex de Miñaur, después a Joao Fonseca y finalmente ha liquidado a Vit Kopriva en octavos con un demoledor 5-7, 0-6. Cuatro victorias consecutivas en el torneo de su ciudad.

El número que más llama la atención es el físico. Jódar tiene un cuerpo que los entrenadores del circuito describen como extraordinario para su edad: explosividad lateral por encima de la media del top 50, una capacidad de recuperación entre puntos que le permite mantener el nivel de intensidad durante tres sets sin que el rendimiento caiga, y una potencia en el saque que ha ido creciendo semana a semana hasta situarse en cifras que hace un año nadie hubiera previsto.

Su primer saque en el partido contra Kopriva llegó al 80% de puntos ganados. Esa cifra, en arcilla, contra un jugador del top 70, es la de alguien que está en el mejor momento de su vida deportiva. No es una racha. Es una explosión que lleva semanas sin señales de detenerse.

Su récord en tierra batida en 2026 es de 11 victorias en 12 partidos, superando los inicios sobre arcilla de Nadal (8-4), Alcaraz (6-6) y Djokovic (5-7) en sus primeras doce competiciones sobre esta superficie.

Las ventajas que tiene hoy

Madrid juega a favor de Jódar de varias maneras simultáneas.

La altitud de 650 metros sobre el nivel del mar ralentiza la bola y la hace botar más alto, lo que favorece el juego desde el fondo y penaliza a los jugadores más agresivos desde la línea de base que prefieren superficies más rápidas. Sinner es un maestro en pistas duras. En arcilla alta necesita adaptaciones que Jódar no necesita porque lleva semanas jugando en estas condiciones.

El público de la Manolo Santana va a ser un factor. La pista estará llena de banderas españolas. El ruido, la presión y la energía del estadio pueden desestabilizar a cualquier jugador, incluso al número uno, en los momentos de mayor tensión del partido.

Y hay un factor psicológico que Jódar conoce bien: él no tiene nada que perder. Sinner tiene que ganar porque se espera que gane. Jódar puede jugar libre, sin el peso de la expectativa, con la audacia del jugador que sabe que estar en cuartos de un Masters 1000 ya es un resultado extraordinario.

Lo que hace tan difícil ganarle a Sinner

Dicho todo eso, Jannik Sinner es el número uno del mundo por razones que no desaparecen por muchas ventajas de altitud y público que tenga el contrario.

Lleva 19 victorias consecutivas. Ha ganado en Indian Wells, en Miami y en Montecarlo esta temporada. Su nivel de consistencia, su capacidad para mantener la intensidad durante tres sets sin errores no forzados y su gestión mental de los momentos de presión son los de un jugador que está en uno de los mejores períodos de su carrera.

Las casas de apuestas dan su victoria con cuota de 1,10. La de Jódar está en 6,50. Es la diferencia entre el favorito aplastante y el candidato a la sorpresa.

Sinner ya habló de Jódar con respeto esta semana: «Va a ser un gran jugador». Cuando el número uno dice eso de alguien de 19 años, conviene tomárselo en serio. También conviene tomarse en serio que dijo «va a ser», no «es». Esa pequeña diferencia temporal resume todo el partido.

Lo que necesita Jódar para ganar

Los expertos coinciden en el diagnóstico: Jódar tiene que mantener la agresividad desde el primer punto y no dejarse arrastrar al intercambio de golpes desde el fondo que es donde Sinner es más letal. Necesita su primer saque funcionando al nivel del partido contra Kopriva. Necesita que el público le dé energía en los momentos difíciles en lugar de generar presión adicional.

Y necesita aprovechar su físico extraordinario para imponer un ritmo de juego que Sinner no pueda sostener. La explosividad de Jódar, su capacidad de recuperación y su nivel de intensidad durante el partido son las armas más reales que tiene contra el italiano.

Si gana el primer set, todo es posible en la Caja Mágica.

Si lo pierde, Sinner tiene la capacidad de cerrar partidos sin que el contrario pueda reaccionar.

Hoy lo sabremos. La Manolo Santana espera a su héroe local.

Dónde verlo: Teledeporte en abierto, Movistar+ y RTVE Play.

La chancha, la altura y el público