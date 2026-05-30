Roland Garros: los efectos de la heroica caída de Djokovic, los calambres de Sinner y la ausencia de Alcaraz

Roland Garros 2026 ha perdido en pocos días a sus dos grandes favoritos y ha quedado huérfano de casi toda la jerarquía establecida.

Por primera vez desde 2023, un torneo de Grand Slam lo ganará un jugador distinto a Carlos Alcaraz o Jannik Sinner.

Es la noticia más grande que ha producido París en años y abre un torneo sin precedentes recientes: la arcilla más famosa del mundo sin dueño reconocible.

La caída más dramática: Sinner se derrumba con el calor de París

Jannik Sinner, número 1 del mundo, quedó eliminado en segunda ronda ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo, número 56 del ranking, por 3-6, 2-6, 7-5, 6-1 y 6-1. El resultado es tan sorprendente como lo fue la forma en que ocurrió.

Sinner tenía el control absoluto tras ponerse 2-0 arriba y llegó a tener una ventaja de 5-1 en el tercero, donde sacaba para ganar el partido. Pero la ola de calor que azotaba el Abierto de Francia pareció pasarle factura y el italiano comenzó a sufrir calambres. Lo que debía ser un trámite se convirtió en un colapso en toda regla.

Con 5-4 en el marcador del tercer set, Sinner pidió un tiempo médico con 0-40 en contra. Al volver a la pista, se produjo el contra-break: 5-5. Dieciocho puntos consecutivos para Cerúndolo antes de que el italiano pudiera reaccionar. En el cuarto y quinto set no hubo partido. El número 1 del mundo apenas podía mantenerse en pie.

Es la primera vez en 26 años que un número uno del mundo pierde antes de tercera ronda en Roland Garros. La última vez fue en el año 2000, con la derrota de Andre Agassi ante el eslovaco Karol Kucera.

«Es duro de aceptar», dijo Sinner tras el partido. Venía de una racha de 30 victorias consecutivas y tres títulos Masters seguidos en tierra batida en Montecarlo, Madrid y Roma. Había convertido Roland Garros en el único Grand Slam que le falta en su palmarés. Tendrá que esperar otro año.

Alcaraz: la gran ausencia que lo cambia todo

Carlos Alcaraz, campeón de las dos últimas ediciones en París, no está. La lesión que lo apartó del torneo privó a Roland Garros de su defensor del título y del tenista que más pasión genera en la arcilla en este momento. Para los aficionados españoles y para el circuito en general, su ausencia deja un vacío emocional que ningún otro jugador puede llenar.

La consecuencia directa es que el cuadro masculino de 2026 es el más abierto que se recuerda en mucho tiempo. No hay un favorito claro. No hay un jugador que haya ganado antes en París entre los supervivientes. De los 64 cabezas de serie que comenzaron el torneo han caído 29 en las dos primeras rondas, abriendo el abanico de candidatos a firmar actuaciones muy por encima de lo esperado. Olympics

Djokovic: la caída heroica del último de los grandes

Novak Djokovic tampoco está. El serbio, que llegó a París en modo resistencia más que en modo dominador, libró batallas titánicas antes de caer. Su papel en este Roland Garros fue el del veterano que se niega a abandonar el escenario pero que ya no tiene las energías para sostener el nivel que necesita en cinco sets sobre la arcilla. Su eliminación cerró el capítulo de los tres grandes en este torneo: Federer ya es historia, Nadal se retiró, Djokovic se va con más honor que resultados.

La etiqueta «el Roland Garros sin los dioses» cobra todo su sentido esta edición.

Ruud, Zverev y los que mandan ahora

En ese vacío de poder, Casper Ruud y Alexander Zverev emergen como los aspirantes más serios de los que quedan. El noruego salvó dos bolas de partido ante Tommy Paul en un duelo de cinco sets que mostró su madurez competitiva y su amor incondicional por la arcilla. Ahora se enfrenta al brasileño João Fonseca, de 19 años, en un duelo generacional que simboliza perfectamente el momento que vive el circuito.

Zverev, segundo cabeza de serie, tuvo su propio susto ante el francés Quentin Halys pero logró reaccionar cuando el ambiente del Philippe-Chatrier lo atrapó. El alemán, que lleva años tocando la puerta de los grandes títulos sin conseguir abrirla del todo, sabe que esta puede ser su gran oportunidad: nunca el cuadro había estado tan despejado para él.

El tenis español sin su estrella

La ausencia de Alcaraz pesa especialmente en el grupo español. Catorce tenistas españoles compiten en los cuadros finales, con Alejandro Davidovich y Rafa Jódar como cabezas de serie, y nombres emergentes como Pedro Martínez, Pablo Llamas o Martín Landaluce intentando hacerse notar. Jódar lo resumió con precisión: «Ojalá vuelva pronto; nos inspira verlo competir por su espíritu y capacidad para remontar».

El objetivo del grupo español es claro: si no hay figura estelar, que haya al menos un bloque competitivo sólido que mantenga la presencia española en las fases finales del torneo.

El Roland Garros más imprevisible en décadas

El resultado de esta edición saldrá de entre jugadores que nunca han ganado en París. Puede ser Ruud, que lleva años siendo finalista sin dar el último paso. Puede ser Zverev, que sigue persiguiendo su primer Grand Slam. Puede ser Cerúndolo, el argentino que eliminó a Sinner y que de repente se encuentra en el cuadro sin el favorito que debía frenarle. Puede ser alguien que nadie anticipaba hace dos semanas.

Eso, en el fondo, es lo más emocionante de este Roland Garros sin dioses: que por primera vez en mucho tiempo, la arcilla roja de París no tiene dueño antes de jugarse la final.