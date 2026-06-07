Zverev gana su primer Grand Slam en Roland Garros y cumple el sueño de su vida

Hay victorias que se celebran y hay victorias que se lloran. La de Alexander Zverev este domingo en la Philippe-Chatrier pertenece a la segunda categoría.

Cuando el alemán alzó el trofeo de Roland Garros tras cinco sets contra Flavio Cobolli, lo que se vio en su cara no fue la explosión de júbilo del campeón que siempre supo que ganaría.

Fue el desahogo del hombre que llevaba una década preguntándose si el momento llegaría alguna vez.

La respuesta llegó el 7 de junio de 2026. Con 29 años.

En el mismo estadio donde cuatro años antes se lesionó el tobillo de una forma tan brutal que varios presentes creyeron que su carrera había terminado ahí mismo.

Por por 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1.

La familia que lo construyó y lo cargó

Para entender a Zverev hay que entender primero a Alexander Zverev padre, el hombre que lo formó. El padre es también Alexander, también tenista, también alemán de origen ruso, y también el entrenador principal de su hijo durante la mayor parte de su carrera. La relación entre ambos es uno de los vínculos más complejos y más intensos del circuito: un padre que conoce el tenis de élite desde dentro y que ha volcado en su hijo todo lo que él nunca pudo alcanzar, y un hijo que ha cargado con el peso de esas expectativas desde que tenía diez años.

Mischa Zverev, el hermano mayor, también fue tenista profesional de nivel ATP y llegó a cuartos de final de Wimbledon en 2017. La familia entera respiraba tenis. Alexander hijo no eligió el deporte: nació dentro de él. Cuando otros niños de su edad estaban descubriendo el fútbol o los videojuegos, él ya entrenaba en academias con entrenadores que hablaban de él como del próximo grande antes de que tuviera edad de afeitarse.

Esa historia familiar explica tanto el talento descomunal de Zverev como sus bloqueos más famosos en los momentos decisivos. Cuando juegas toda tu vida con la presión de ser el elegido, cuando tu padre es tu entrenador y tu hermano es tu referente más cercano, la línea entre el tenis y la identidad personal se difumina hasta desaparecer. Las derrotas no son solo derrotas. Son fracasos de toda una narrativa familiar.

Atrapado entre dos generaciones imposibles

El drama deportivo de Zverev tiene una crueldad especial porque no es culpa suya. Nació demasiado tarde para escapar al dominio del Big 3 y demasiado pronto para ser el líder indiscutible de la nueva generación.

Cuando Federer, Nadal y Djokovic empezaban a dar señales de declive y el circuito parecía preparado para su heredero natural, apareció Carlos Alcaraz con 19 años ganando el US Open 2022 como si los grandes escenarios fueran su hábitat natural. Y Jannik Sinner empezó a acumular títulos con una regularidad que hacía pensar que el número uno del mundo no tenía techo.

Zverev se encontró así en tierra de nadie: demasiado veterano para ser considerado la nueva generación, demasiado joven para ser una leyenda y sin el Grand Slam que distingue a los campeones de los muy buenos jugadores. El insulto estadístico era que durante años fue el mejor jugador del mundo sin haber ganado ningún major, una categoría de soledad deportiva que solo comparten unos pocos nombres en la historia del tenis.

Las derrotas en los momentos grandes se acumularon con una crueldad matemática. Final del US Open 2020 perdida contra Thiem cuando tenía dos sets de ventaja. Semifinal de Roland Garros 2022 donde se lesionó el tobillo contra Nadal con el partido igualado y tuvo que retirarse en silla de ruedas. Semis, cuartos, finales: siempre cerca, nunca dentro.

El tobillo, la recuperación y el regreso

La imagen de Zverev saliendo de la Philippe-Chatrier en silla de ruedas en 2022 con el tobillo completamente doblado es una de las más crudas que el tenis ha producido en los últimos años. Los ligamentos destrozados, la temporada perdida, los meses de rehabilitación y la incertidumbre sobre si volvería al nivel que había tenido.

Volvió. Pero la lesión dejó algo más que una cicatriz física: dejó la pregunta de si el momento perfecto se había ido con él en aquella silla de ruedas, si Roland Garros estaba maldito para él de una forma que ningún trabajo y ninguna preparación podría revertir.

Este domingo, en el mismo estadio, en el mismo torneo, con el mismo público que lo vio salir roto hace cuatro años, Zverev cerró ese círculo de la única forma que podía cerrarse.

La final contra Cobolli: cinco sets de puro teatro

Flavio Cobolli llegó a la final de forma improbable: la retirada por enfermedad de Matteo Arnaldi en semifinales le abrió el camino hacia el partido más importante de su carrera. Era el rival perfecto en términos narrativos para Zverev: un jugador con hambre, sin nada que perder y con el talento suficiente para hacer daño.

Y lo hizo. Cobolli no fue a la Chatrier a ser un espectador del coronamiento del alemán. Atacó el segundo saque de Zverev con su derecha, lo llevó a intercambios largos donde el italiano se sentía cómodo y forzó un quinto set que convirtió lo que podría haber sido una ceremonia en un partido de verdad.

El quinto set fue exactamente lo que Zverev no necesitaba y exactamente lo que demostró que finalmente ha cruzado la línea entre el gran jugador y el campeón: la capacidad de ganar cuando el cuerpo y la mente están al límite, cuando la historia personal pesa y cuando el rival no ha venido a rendirse.

Ganó. Y cuando la pelota entró por última vez en la pista del italiano y el marcador lo certificó, Alexander Zverev miró hacia el palco donde estaba su padre con una expresión que resumía diez años en un segundo.

Lo que este título significa

Zverev se convierte en campeón de Roland Garros en la era más abierta del tenis masculino que ha habido en veinte años. Sin Alcaraz, sin Sinner, sin Djokovic en la final: el cuadro más libre de guardianes establecidos que el circuito ha ofrecido en mucho tiempo. Sus detractores dirán que el título lleva un asterisco. Sus defensores dirán que los asteriscos no existen en los libros de historia.

Lo que sí existe es su nombre en la lista de campeones de Roland Garros. Junto a Nadal, Djokovic, Wawrinka, Gaudio. El niño que creció en una familia de tenistas, que cargó con las expectativas de toda esa familia durante dos décadas, que sobrevivió al dominio del Big 3 y a la irrupción de Alcaraz y Sinner, que salió de la Chatrier en silla de ruedas hace cuatro años y volvió para ganarla.

La Philippe-Chatrier le debe una. Esta tarde la pagó.