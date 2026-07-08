Djokovic es eterno: una maratón de cinco horas que le enfrenta a Sinner

En la Pista Central de Londres, Novak Djokovic, con 39 años, 51 días y un gemelo izquierdo que ardía, se negó a rendirse ante el paso del tiempo.

Frente a él estaba Felix Auger-Aliassime, de 25 años, con su potente saque y la firme determinación de que ese era el día para derribar a un mito.

Después de cinco horas y 15 minutos, el mito seguía en pie. Y ahora ya está en semifinales de Wimbledon.

El marcador final –7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(4)– no refleja del todo el drama vivido: dos tie-breaks y un super tie-break decisivo, además de los impresionantes 29 aces del canadiense. La atención médica para el serbio y un reloj que amenazaba con marcar el toque de queda a las 23:00 en el All England Club completaron la escena.

Un cuarto de final para recordar… y para el fisio

El enfrentamiento entre Djokovic y Auger-Aliassime ya se inscribe como uno de los partidos más largos en la historia de los cuartos de final de Wimbledon, con esas 5h15m que pusieron a prueba tanto la resistencia física como mental de ambos.

Entre los datos más relevantes del partido destacan:

Duración: 5 horas y 15 minutos

Resultado: 7-6(10), 3-6, 6-3, 6-7(4), 7-6(4)

Aces de Auger-Aliassime: 29

El primer tie-break duró 82 minutos, según informes televisivos y redes sociales del torneo; más un ejercicio de resistencia mental que un simple juego sobre hierba verde.

La primera señal preocupante llegó pronto: en el noveno juego del primer set, Djokovic se llevó la mano al gemelo izquierdo y solicitó tener listo al fisioterapeuta durante el cambio de lado. Esto no fue simplemente una formalidad; el serbio ha lidiado con molestias físicas durante toda la temporada, incluyendo problemas en su hombro derecho y menos tiempo en canchas de hierba de lo habitual.

Pese a ello, su habilidad para manejar el dolor hizo la diferencia una vez más. Manteniendo alta la velocidad cuando era necesario y moderando su juego cuando su cuerpo lo pedía, encontró ese punto preciso entre agresividad y supervivencia. Después del partido expresó que había sido “uno de mis mejores partidos en Wimbledon”, una afirmación significativa viniendo de él.

Para aquellos interesados en una crónica más detallada del duelo, desde los cambios tácticos hasta los parciales, pueden consultar las opiniones en la prensa británica o artículos como el publicado por El Mundo sobre la épica victoria del serbio ante Auger-Aliassime en Wimbledon 2026, donde se destaca la relevancia casi generacional del encuentro y la importancia histórica de su avance hacia las semifinales.

Un veterano con estadísticas asombrosas

La victoria frente a Auger-Aliassime eleva nuevamente las estadísticas de Djokovic a cifras que parecen sacadas de una novela futurista:

55 semifinales de Grand Slam en su carrera; un récord absoluto en categoría masculina.

en su carrera; un récord absoluto en categoría masculina. 15 semifinales en Wimbledon , otro indicador claro de su dominio sobre la hierba londinense.

, otro indicador claro de su dominio sobre la hierba londinense. Balance en partidos a cinco sets: 42 victorias y 12 derrotas , lo que explica por qué sus rivales prefieren cerrar antes que llegar al quinto set.

, lo que explica por qué sus rivales prefieren cerrar antes que llegar al quinto set. Con sus 39 años y 51 días es el segundo semifinalista más veterano en la Era Open dentro de Wimbledon, solo superado por Ken Rosewall.

Este dato cobra especial relevancia en un torneo donde la hierba suele favorecer la explosividad, la velocidad y la frescura física. Pero Djokovic se sostiene sobre algo más intangible: una competitividad casi obsesiva junto con una lectura del juego que le permite estar medio segundo por delante del adversario.

Camino hacia un Sinner–Djokovic con aroma a final

El premio tras esta maratón es una semifinal que promete ser emocionante: Jannik Sinner contra Novak Djokovic. El italiano, actual campeón y número uno mundial, ha gestionado su semana con mucho mayor ahorro energético. Ante Jan-Lennard Struff, resolvió su encuentro en tres sets: 7-5, 7-6(4), 6-3, utilizando menos tiempo que el serbio para superar a Auger-Aliassime.

Los antecedentes recientes favorecen un enfrentamiento equilibrado:

En enfrentamientos directos: ligero dominio para Sinner , quien suma 6 victorias frente a las 5 de Djokovic , según indican los resúmenes previos publicados esta semana.

, quien suma , según indican los resúmenes previos publicados esta semana. En sus últimos encuentros sobre hierba: Sinner ha demostrado su capacidad para dominar en la Central; mientras que Djokovic ya ha tenido experiencia remontando dos sets abajo ante él, como ocurrió en aquel famoso choque del año 2022.

En las previsiones previas al partido, muchos analistas colocan a Sinner como favorito debido a:

Menor desgaste físico acumulado.

Mejor estado físico general.

Mayor continuidad durante toda la temporada.

Sin embargo, medir el impacto Djokovic en etapas finales de Grand Slam resulta complicado. El serbio llega “tocado pero con dos días para descansar” y un historial que le otorga al menos un empate técnico (50/50) en cualquier gran escenario.

Las casas de apuestas internacionales tienden ligeramente hacia el número uno como favorito; aunque lo hacen con cautela: Sinner aparece como favorito estrecho sin gozar del título de “claro dominador” que algunos le otorgaban al inicio del torneo. La dura batalla sostenida por Djokovic altera algo la narrativa pero no disminuye su capacidad para cambiar historias.

Estado físico, táctica y narrativa: claves para el viernes

Más allá del relato heroico que rodea este encuentro, hay elementos concretos que decidirán la semifinal:

Recuperación física : Djokovic tiene dos días por delante para tratar su gemelo izquierdo, aliviar sus piernas y estabilizar su hombro. Sinner llega habiendo pasado menos tiempo en pista sin mostrar signos visibles de molestias.

: Aspectos tácticos clave : El serbio necesitará servir eficazmente desde el primer saque para evitar intercambios prolongados y proteger así su pierna. El italiano intentará castigar los apoyos débiles de Djokovic abriendo ángulos con su revés cruzado e intensificando sus devoluciones al segundo saque. El manejo efectivo durante puntos cortos será crucial; esto podría convertirse en una prueba decisiva para la resistencia física del balcánico sobre hierba.

: Dimensión mental : Sinner defiende tanto título como número uno; mientras Djokovic persigue alcanzar un hipotético 25º Grand Slam , una cifra que comienza a parecer casi surrealista. En encuentros largos y ajustados, las estadísticas históricas favorecen al balcánico; aunque la frescura física podría inclinarse hacia Sinner si llegaran a jugarse cinco sets.

:

La sensación general entre los expertos es que este duelo simboliza un posible relevo generacional: el campeón vigente enfrentándose a una leyenda reacia a ceder espacio. Y si hay alguna duda al respecto, seguramente proviene de aquellos que han presenciado demasiados partidos donde Djokovic desafía todas las expectativas.