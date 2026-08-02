Jódar derrota a Tabilo y se mide a Fritz en la final de Washington

La noche en Washington dejó claro un mensaje: Rafa Jódar ya no es solo una promesa, sino un serio candidato en el circuito.

Con apenas 19 años, el madrileño conquistó su lugar en la final del ATP 500 de la capital estadounidense al remontar al chileno Alejandro Tabilo en una semifinal cargada de tensión y decisiones clave.

Este domingo 2 de agosto de 2026, en el Mubadala Citi DC Open, el español disputará el mayor título de su juventud ante el estadounidense Taylor Fritz, una figura reconocida en el top-10 y favorito en este choque.

Juventud contra experiencia, un debutante frente a un veterano de finales. El guion está servido.

Rafa Jódar (19 años) se mete en la final de Washington remontando ante Alejandro Tabilo. Se enfrentará hoy (20:30h) a Taylor Fritz en la lucha por el título. Ya es #15 y podría ser #12 mañana, si levanta el trofeo en Washington. pic.twitter.com/fTT8diSB0E — Germán R. Abril (@gerebit0) August 2, 2026

La remontada ante Tabilo: madurez a los 19

El marcador habla por sí solo: 6-7, 6-4, 6-4 para Jódar, tras un encuentro que duró más de 2 horas y 20 minutos. Tabilo se llevó el primer set en un tie-break que se decidió por detalles minúsculos, luego de que ambos mantuvieran su saque hasta el 6-6, donde el chileno se impuso 8-6 en la muerte súbita. Sin embargo, el español se mantuvo firme.

En el segundo set, afloró la consistencia que ha destacado durante toda la semana. Un break crucial en el séptimo juego, control del ritmo desde el fondo y la sensación de que el partido comenzaba a inclinarse a su favor. El 6-4 devolvió la paridad al duelo y encendió a un público que cada vez más se entregaba al nuevo referente del tenis español en la gira norteamericana.

El tercer set refrendó esa tendencia. Jódar rompió el servicio desde el inicio, aferrándose a su saque sin mirar atrás. No perdió el saque en todo el encuentro y apenas concedió una bola de break en tres sets, la cual además salvó. Los números con su primer servicio fueron sobresalientes, alcanzando un 67% de aciertos y un 75% de puntos ganados, además de registrar cinco aces. Tabilo, que había eliminado a Ben Shelton en cuartos, terminó desbordado ante la solidez del español.

Para añadir emoción a la historia, hay que recordar que Tabilo había vencido de manera contundente a Jódar en Indian Wells meses atrás, con un 6-1 y 6-2. Este cambio de guion en Washington subraya el acelerado progreso del madrileño en las pistas duras.

Camino a la final y ascenso en el ranking

La final de Washington representa el primer título ATP 500 que Jódar tiene a su alcance y el segundo trofeo de su trayectoria, tras conquistar Marrakech (ATP 250) en abril sobre tierra batida. Este torneo, además, marca el inicio de la tradicional gira de pista dura que culminará en el US Open, donde el español aterrizará con un nuevo estatus.

La trayectoria de Jódar en Washington habla mucho de su valía como competidor:

Primera ronda: victoria ante Arthur Fils por 7-6, 6-3, otro encuentro sólido al servicio

por 7-6, 6-3, otro encuentro sólido al servicio Octavos: triunfo contra Kei Nishikori por 6-3, 6-2, imponiendo su ritmo y condición física

por 6-3, 6-2, imponiendo su ritmo y condición física Cuartos: remontada sobre Lorenzo Musetti por 1-6, 6-1, 6-4, su primer gran mensaje del torneo

por 1-6, 6-1, 6-4, su primer gran mensaje del torneo Semifinales: victoria ante Alejandro Tabilo por 6-7, 6-4, 6-4

Además, hay un premio adicional: con esta actuación, Jódar, que actualmente ocupa el puesto 24 del mundo, se asegura un lugar en el top-20 ATP por primera vez en su carrera. Un ascenso que modifica su panorama, rivales y expectativas para el tramo final de la temporada.

Fritz, el claro favorito en casa… pero con una advertencia

En el lado opuesto de la red se encontrará Taylor Fritz, número 10 mundial, tercera cabeza de serie en Washington y un jugador con una trayectoria sólida en el circuito. El estadounidense llega a la final tras vencer a su compatriota Brandon Nakashima en tres sets, con un marcador de 3-6, 6-3, 6-3, donde impuso su potencia y experiencia.

Este enfrentamiento ya tiene un precedente, aunque breve: será el segundo choque entre ambos. El primero favoreció a Fritz, quien ganó en Delray Beach el pasado febrero por 7-6 y 6-4. En aquella ocasión, Jódar aún estaba fuera del top-100 y en proceso de adaptación a las grandes citas; hoy, se presenta como un jugador más consolidado, con importantes victorias y un título ATP en su haber.

La final está marcada por un factor local, el ranking y la experiencia: Fritz persigue su 11º título ATP, y esta información pesa en las casas de apuestas, donde el estadounidense se perfila como claro favorito, con pronósticos que en muchos análisis incluso apuntan a un triunfo en dos sets. La narrativa es cautivadora: jugador local, top-10, en una pista dura, con vasta experiencia. Sin embargo, el escepticismo surge al observar las estadísticas de Jódar esta semana y su capacidad para enfrentar partidos equilibrados sin perder la compostura.

La final está programada para este domingo 2 de agosto, en la pista Estadio del ATP Washington, no antes de las 18:30, hora local (20:30 en España peninsular). El ambiente no será neutral: Fritz contará con el apoyo mayoritario, aunque el estilo de Jódar, agresivo y audaz, ya ha captado la simpatía del público y de las transmisiones internacionales.

Claves tácticas del enfrentamiento por el título

Desde el punto de vista táctico, este choque ofrece un interesante cruce de estilos modernos:

Fritz se basará en su potente primer servicio, buscando puntos cortos y tratando de dominar con su derecha cruzada, intentando abrir la pista y superar a Jódar desde el centro.

Jódar, por su parte, ha dejado claro esta semana que destaca por su consistencia en el fondo de la pista, una buena lectura de los restos y la habilidad para variar ritmos, algo que ya le funcionó frente a Musetti y Tabilo.

Existen dos factores que podrían ser determinantes en el enfrentamiento:

Manejo de los tie-breaks y puntos a presión Fritz se siente cómodo en momentos críticos, pero Jódar ha mostrado en Washington una calma inusual para su edad, habiendo perdido un solo juego de servicio en todo el torneo y casi no concediendo oportunidades de rotura.

Resistencia física y emocional en un escenario grande La final ATP 500 no es un territorio nuevo para Fritz. En cambio, Jódar se enfrenta a esta experiencia por primera vez, aunque su trayectoria en la semana lo ha preparado con partidos nocturnos y remontadas. Si el español logra evitar que el encuentro se transforme en un intercambio de golpes sin estrategia, podría incomodar al americano más de lo que sugieren los pronósticos.

Los analistas que apoyan a Fritz mencionan los antecedentes de Delray Beach y su mayor experiencia en finales. Quienes ven posibilidades para Jódar destacan su rápido progreso, su habilidad para mejorar de partido en partido y que, al final, llega sin la presión de tener que ganar, lo que resulta peligroso al medirse a un jugador seguro y suelto.

Curiosidades y detalles sobre Jódar, Fritz y el torneo

Jódar, con solo 19 años , ya se ha asegurado un lugar en el top-20 ATP , un logro que pocos españoles han conseguido tan pronto en pista dura.

, ya se ha asegurado un lugar en el , un logro que pocos españoles han conseguido tan pronto en pista dura. El madrileño había caído con contundencia ante Tabilo en Indian Wells (6-1, 6-2), y en menos de seis meses ha dado la vuelta a la historia en un partido clave para una final ATP 500.

El torneo de Washington abre la gira norteamericana de pista dura previa al US Open, lo que normalmente lo convierte en un buen indicador del estado físico y competitivo de los aspirantes al último Grand Slam del año.

Fritz busca su 11º título ATP y reafirmar su posición en el top-10, con un torneo en casa que le otorga ventajas tanto en condiciones como en ambiente.

y reafirmar su posición en el top-10, con un torneo en casa que le otorga ventajas tanto en condiciones como en ambiente. El único enfrentamiento previo entre ambos se disputó en Delray Beach , donde se impuso Fritz; si Jódar gana ahora, igualará el historial y, además, firmará la mayor victoria de su carrera en relación al ranking del rival.

, donde se impuso Fritz; si Jódar gana ahora, igualará el historial y, además, firmará la mayor victoria de su carrera en relación al ranking del rival. La final masculina se llevará a cabo después de la final femenina entre Jessica Pegula y Alexandra Eala , otro síntoma del crecimiento del torneo e invitación a una larga jornada de tenis.

y , otro síntoma del crecimiento del torneo e invitación a una larga jornada de tenis. Las transmisiones de la final llegarán a España a través de Movistar+, al resto del mundo mediante TennisTV y, en Latinoamérica, vía ESPN y plataformas de streaming asociadas, lo que refleja el interés generado por la aparición de Jódar en el escenario principal de la gira americana.

Washington buscaba un nuevo protagonista para su gira de pista dura, y parece haberlo encontrado en un español que ha decidido que las remontadas sean su carta de presentación.