Jódar tumba a Lehecka en Montreal y va por Fils, quien sobrevive al embiste de Norrie

Rafael Jódar continúa su ascenso sin pedir permiso. El tenista español se impuso a Jiri Lehecka con un claro 6-3 y 6-3 en Montreal, asegurando su lugar en cuartos de final. En una jornada en la que Arthur Fils también avanzó, lo hizo con más complicaciones frente a Cameron Norrie, a quien venció por 6-2, 7-6.

La principal conclusión del día se presenta de manera contundente: Jódar llegó, vio y no titubeó. Su victoria sobre el octavo cabeza de serie abrió la puerta a un esperado cruce frente a Fils, un enfrentamiento que ya prometía desde antes, dado el nivel de ambos y el contexto del torneo en el National Bank Open.

La victoria del madrileño tiene un peso que va más allá de ser un simple partido ganado. Según la ATP, este triunfo representa su séptimo avance a cuartos de final en ocho torneos desde abril, con presencia en Masters 1000 como Madrid y Roma. En Montreal, lo logró sin perder el control en ningún momento, en un partido que duró 1 hora y 14 minutos, donde Lehecka nunca encontró la forma de hacer daño.

Jódar, cada vez menos sorpresa y más realidad

La evolución de Jódar comienza a parecer menos una racha afortunada y más una tendencia consolidada. Su victoria sobre Lehecka se fundamentó en una combinación clásica: solidez al restar, escasa concesión en su primer saque y una lectura táctica que le permitió dominar los intercambios sin entrar en el juego de golpes descontrolados que a menudo agrada al checo.

No fue, por lo tanto, una de esas jornadas de heroísmo a la defensiva. Fue una actuación clara, efectiva y madura. Y esto, en un Masters 1000, tiene un valor incalculable. Lehecka, quien ocupa el puesto 12 en el ranking mundial, llegó a Montreal sin haber perdido un set y con victorias impresionantes sobre Vit Kopriva y Alexander Blockx. Sin embargo, ante Jódar se topó con un oponente que le cortó el ritmo desde el principio.

Es relevante señalar que ambos jugadores se enfrentaban por primera vez en su carrera, lo que añadía un toque de incertidumbre al choque. Así, el español se enfrentó a un desafío sin antecedentes y sin red de seguridad. En situaciones como esta, la presión suele recae en el jugador más conocido, pero aquí ocurrió justo lo contrario.

Fils se clasifica, pero Norrie le obligó a sudar

En el otro lado del cuadro, Arthur Fils ratificó su condición de favorito, aunque tuvo que esforzarse más de lo esperado. El francés superó a Cameron Norrie por 6-2 y 7-6, en un encuentro donde el británico apretó hasta el final y forzó un tenso desempate antes de ceder.

La interpretación más sencilla diría que Fils controló el partido. Pero una visión más matizada revela que dominó el primer set con firmeza, aunque en el segundo tuvo que resistir el empuje de Norrie. El británico venía de una remontada impresionante ante Alex de Minaur y llegó a Montreal con la energía de quien ha dejado claro que puede pelear. Finalmente, el francés cerró el duelo con la tranquilidad que se requiere en estas etapas del torneo.

Ya se preveía que las casas de apuestas y los modelos de predicción situarían a Fils como favorito, destacando cuotas claramente a su favor y analistas que le otorgaban alrededor de un 75% de probabilidad de éxito. Sin embargo, el deporte del tenis nos recuerda, con pasión, que las estadísticas no juegan puntos. Norrie estuvo a punto de convertir la tarde en un reto mucho más complicado.

Lo que viene: un cuarteto con bastante picante

El cuadro de Montreal ahora ofrece un enfrentamiento atractivo entre Jódar y Fils. Ambos jugadores, jóvenes y agresivos, presentan estilos diferentes. El español llega con una inercia casi perfecta en los últimos meses, mientras que el francés ha demostrado tener más músculo competitivo y un potencial elevado cuando se encuentra en su mejor momento.

Jugador Resultado en octavos Sensación del partido Próximo reto Rafael Jódar 6-3, 6-3 Dominio limpio, sin fisuras Arthur Fils Arthur Fils 6-2, 7-6 Solidez con susto final Rafael Jódar Jiri Lehecka Derrota Sin margen ante Jódar Eliminado Cameron Norrie Derrota Reaccionó tarde Eliminado

A la espera de ver cómo responde Jódar frente a un rival con más impacto y experiencia, el español ya ha logrado algo importante: credibilidad. En un torneo que no perdona errores y que recompensa a quienes llegan con firmeza y determinación, eso tiene un valor casi equivalente al de un sembrado alto.

Jódar nació en 2006 y ya compite mano a mano con jugadores establecidos en el top 20.

Lehecka llegó a Montreal sin haber perdido un set, pero se quedó sin respuestas frente al ritmo del español.

Fils y Norrie habían tenido su primer enfrentamiento en el circuito principal.

Norrie venía de una remontada muy dura ante De Minaur, una victoria que suele dejar energía extra… o quizás menos de lo que parece.

El partido de Jódar se extendió por 1 hora y 14 minutos: tiempo suficiente para dar un aviso, pero no tanto como para dejar margen a la épica.

Montreal ya tiene preparado su siguiente capítulo, y no se perfila como algo sencillo.