El calor extremo noquea a Djokovic en el Masters 1000 de Cincinnati

Este sábado, en la pista dura del Lindner Family Tennis Center, Novak Djokovic cayó eliminado en su debut en la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati ante el argentino Thiago Agustín Tirante por 2-6, 6-4 y 6-4, en un duelo marcado por el colapso físico del serbio bajo el calor y la humedad de Ohio.

Un partido condicionado por el clima y la salud

Djokovic, de 39 años y 24 títulos de Grand Slam en su palmarés, comenzó dominando con claridad el primer set, pero el calor extremo y la humedad le afectaron de manera severa en los parciales siguientes. En el segundo set, tras un juego agónico de 18 minutos con nueve iguales y 24 puntos, el serbio pidió asistencia médica y recibió masajes con hielo en ambos muslos; incluso llegó a vomitar en un cambio de lado, lo que encendió las alarmas sobre su estado.

Al regresar a la pista, Djokovic mostraba gestos de dolor y se movía con lentitud, lo que permitió a Tirante romper su saque para ponerse 4-3 en el segundo parcial y llevarse la manga. En el tercero, el argentino volvió a quebrar en el noveno juego y cerró el encuentro tras 2 horas y 44 minutos de batalla, consumando una de las sorpresas más sonadas del torneo.

La reacción de Djokovic: “Es un problema de salud que tengo desde hace años”

Tras el partido, Djokovic explicó que su dificultad no es solo por las condiciones climáticas, sino por una dolencia de salud que le afecta especialmente cuando hay mucho calor y humedad. “Las condiciones no son el problema. Es por una cuestión de salud que tengo. Llevo sufriendo esto desde hace muchos años. Me causa muchos problemas, especialmente cuando hay mucha humedad y calor”, declaró en rueda de prensa.

El serbio, que había llegado a Cincinnati como uno de los grandes favoritos tras las bajas por lesión de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, vio así truncadas sus aspiraciones en el que era su antepenúltimo Masters 1000 de la temporada.

Tirante: “La mejor victoria de mi carrera”

Para Thiago Tirante, de 25 años, el triunfo supone el mayor hito de su trayectoria. El argentino, que esta semana debutó en el Top 50 del ranking ATP tras su actuación en Montreal, reconoció la presión de enfrentarse a una leyenda como Djokovic. “Es la mejor victoria de mi carrera. Creo que hice un buen trabajo dentro de la cancha y manejé muy bien los nervios jugando contra una leyenda como Novak”, celebró.

Tirante añadió que se sintió aliviado al final, ya que tuvo varias oportunidades de quebrar sin éxito antes de lograrlo en los momentos clave. “Seguí creyendo en mí, en mi saque, en mi derecha, en mi equipo”, resaltó.

Próximo desafío: Landaluce

En tercera ronda, Tirante se medirá a la joven promesa española Martín Landaluce, número 67 del mundo y de 20 años, que antes había eliminado al italiano Matteo Arnaldi, semifinalista del último Roland Garros.

Contexto y consecuencias

La derrota deja a Djokovic con la vista puesta en el US Open, último Grand Slam del año, donde buscará su corona número 25 a pesar de sus limitaciones físicas. En Cincinnati, además, podría haber disputado su último partido en un torneo donde hizo su debut en el cuadro principal de un Masters 1000 hace más de dos décadas y que ganó en 2018, 2020 y 2023.