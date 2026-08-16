Cincinnati: Jódar rompe moldes y levanta contra Shapovalov dos ‘match points’ y un 1-5 en el tercero

El público del Grandstand aún trataba de asimilar lo sucedido cuando Rafael Jódar levantó los brazos al cielo, con la mirada fija en un marcador que parecía un sueño.

Lo que en un principio se presentaba como un debut complicado se transformó en una epopeya tenística que merece ser recordada: un 1-5 en el tercer set, dos bolas de partido en contra y una remontada que, como señala la crónica oficial del torneo, quedará grabada entre los partidos más emocionantes del ATP Cincinnati 2026. Esta hazaña quedó plasmada de manera precisa en el relato del circuito, titulado “Jodar saves match point, reels off improbable comeback win against Shapovalov”, que ya se ha convertido en un referente esta edición del Masters 1000.

Hoy, domingo 16 de agosto de 2026, Cincinnati despierta con un nuevo relato en el circuito: un joven de 19 años que ha logrado cambiar el rumbo de un partido que parecía perdido contra un veterano de mil batallas como Denis Shapovalov. Jódar lo hizo combinando osadía, calma y un tenis agresivo que no teme el riesgo. El resultado final, 7-5, 4-6, 7-5, no capta por completo la montaña rusa emocional y táctica que vivió el público durante casi tres horas bajo las luces.

Cincy madness✌️ Rafael Jodar rallies from double break down in the third to defeat Shapovalov 7-5 4-6 7-5! #CincyTennis pic.twitter.com/9vk9qgqTVh — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2026

Un partido que cambia carreras

Desde un punto de vista frío, se trató “solo” de un encuentro de segunda ronda de un Masters 1000 sobre pista dura. Sin embargo, la narrativa sugiere que es un punto de inflexión tanto para la carrera de Jódar como para la percepción de Shapovalov en esta etapa de su trayectoria. El canadiense llegaba con buen pie: había ganado en Los Cabos y cosechado victorias en pista rápida, lo que evidenciaba que su potente derecha y su servicio seguían siendo un par de armas de primera categoría. En contraste, el español vivía una temporada de consolidación en el Top 15, con un impresionante registro de 14-3 en partidos decididos en el tercer set, lo que explica su notable fortaleza competitiva en los momentos críticos.

El enfrentamiento siguió un guion habitual de choque entre generaciones: Shapovalov, buscando ser vertical y ganar terreno con su revés a una mano y un juego agresivo al resto; mientras que Jódar, con un tenis estratégico, alternaba alturas, direcciones y ritmos, sin dejar de castigar con su derecha cruzada, aunque cada vez parecía más cómodo utilizando un patrón de saque abierto y un primer golpe hacia áreas de menor riesgo. El primer set, decidido por pequeños detalles en los juegos finales (7-5), ya revelaba que el español poseía la paciencia y la comprensión necesarias para sobrevivir al torbellino inicial del canadiense.

El segundo set devolvió el control al lado norteamericano. Shapovalov comenzó apretando en los primeros juegos, logró un break pronto y supo manejar la ventaja con restos agresivos sobre los segundos saques de Jódar, quien vio caer su porcentaje de primeros saques a medida que avanzaba el set, terminando por ceder 4-6. Este set parecía reafirmar la lógica del enfrentamiento: se medían la experiencia y el poderío de Shapovalov contra la juventud y constancia de Jódar, con el canadiense ligeramente favorecido en la mayoría de las apuestas que le otorgaban una probabilidad de alrededor del 55-60% antes de comenzar el partido.

El tercer set: de drama físico a milagro estadístico

El tercer set merece un capítulo aparte. Shapovalov se colocó 5-1, con un doble break de ventaja que hacía parecer que el partido se decidía. Jódar, además, pidió atención médica por molestias en la pierna izquierda, lo que añadió una preocupación extra a la contienda. Por aquel entonces, cualquier modelo de probabilidad habría llamado a la victoria del canadiense; las estimaciones de varias casas de apuestas apuntaban a un 95% de opciones de triunfo para Shapovalov cuando se disponía a cerrar el partido.

Sin embargo, en ese instante se activó el modo supervivencia de Jódar. Más agresivo al resto, avanzando sobre la línea de fondo y eligiendo con acierto cuándo jugar larga y cuándo atacar en línea, el madrileño comenzó a encadenar puntos ganadores mientras cometía menos errores no forzados, especialmente con su revés. Las estadísticas reflejan tres roturas consecutivas al servicio de Shapovalov, convirtiendo ese tramo final en una rareza estadística en partidos de este calibre sobre pista dura: seis juegos seguidos de Jódar para cerrar el set 7-5 y adjudicarse el partido.

Analizando el rendimiento mental, el encuentro mostraba dos trayectorias claras. Por un lado, la habilidad de Jódar para manejar sus emociones en situaciones críticas, algo que él mismo reconoció como fuente de confianza para el futuro. Por otro, la vulnerabilidad competitiva de Shapovalov en los cierres de partidos: ya en torneos anteriores había dejado escapar ventajas significativas, y la forma en que se le escapa este encuentro reabre el debate sobre su toma de decisiones en momentos de máxima presión.

Impacto en el torneo y pronósticos

Con esta victoria, Jódar avanza a la tercera ronda de Cincinnati, donde el cuadro se presenta un poco más accesible de lo esperado. El español acapara puntos valiosos en su lucha por las posiciones privilegiadas del ranking y refuerza su candidatura como figura central de la gira norteamericana en pista dura, justo a las puertas del US Open. Ese impresionante 14-3 en terceros sets, junto a su capacidad de remontar partidos que parecen perdidos, lo coloca entre los jugadores que los modelos analíticos consideran peligrosos, aun cuando no sean los favoritos numéricos.

Los mercados de apuestas tienen una rápida respuesta ante este tipo de victorias. Después de Cincinnati, es más que razonable pensar —con un matiz de escepticismo humorístico— que las cuotas se ajusten aún más a favor de Jódar en los escenarios donde se vislumbra la posibilidad de un tercer set: si la estadística indica que en los finales reñidos gana casi cinco de seis, más de un apostante podría tenerlo en cuenta como “especialista en drama”. No obstante, los números advierten que ningún jugador puede mantener ese nivel de eficacia en momentos decisivos de forma indefinida; la regresión a la media siempre acaba llegando, aunque por ahora Jódar se atreva a desafiar la teoría con resultados palpables.

Desde la perspectiva táctica, lo sucedido ante Shapovalov ofrece lecciones a sus futuros rivales: cuando Jódar se encuentra contra las cuerdas, tiende a simplificar su juego, optando por decisiones claras y minimizando la duda en el golpe inicial del intercambio. Esta combinación de valentía y claridad en las ideas se adapta perfectamente al tenis moderno, donde el tiempo para pensar se acorta y donde los puntos se resuelven cada vez más velozmente.

Tabla rápida del partido

Aspecto Rafael Jódar Denis Shapovalov Resultado final 7-5, 4-6, 7-5 5-7, 6-4, 5-7 Situación en el 3º set 1-5 abajo 5-1 arriba Bolas de partido 2 en contra salvadas 2 a favor desaprovechadas Ranking aproximado Top 15 mundial Top 50 mundial Balance en terceros sets 14-3 en 2026 Irregular en cierres

Curiosidades en clave ligera

La remontada de Jódar de 1-5 con dos bolas de partido en contra se incluye en la categoría de “partidos que tus compañeros de circuito no desean ver si les toca cerrar un 5-1”.

Durante el encuentro se añadió un pequeño “drama de cordones” con las zapatillas, suficiente para generar tendencia en redes sociales y sumar un toque surrealista a una noche ya de por sí caótica.

Shapovalov había ganado la única vez que se enfrentaron previamente, un contundente 6-1, 6-2 en Dallas; el giro de Cincinnati convierte el cara a cara en una especie de mini saga de venganza inmediata.

El Grandstand de Cincinnati está ganando notoriedad como escenario de partidos locos: entre calor, humedad y las luces, la combinación favorece historias que acaban en remontadas inverosímiles.

Jódar sintetizó el duelo con una frase que mezcla alivio y ambición: este tipo de victorias “dan confianza”, mas también dejan claro que el margen para sufrir sigue siendo amplio, y que el tenis moderno recompensa a aquellos que se atreven a seguir luchando incluso cuando las matemáticas sugieren que ya no hay nada que hacer.

En noches como la vivida en Cincinnati, la estadística se rinde, la épica se apodera del estadio y el circuito descubre que hay jóvenes listos para reescribir guiones en un instante.