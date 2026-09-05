Alcaraz entra en ‘modo apisonadora’ y ya está en los octavos del US Open

Carlos Alcaraz ha encontrado su ritmo en Nueva York. Después de un comienzo más titubeante que arrollador, el español pasó por encima de Yibing Wu y demostró que su defensa del US Open sigue en pie y con una proyección ascendente. La crónica de la jornada de la ATP sobre el triunfo de Alcaraz ante Wu deja en claro que cuando el murciano se pone en modo apisonadora, el partido deja de ser una discusión y se convierte en mero trámite.

Este sábado 5 de septiembre de 2026, el número 3 del mundo ha transformado las incertidumbres de los primeros días en una victoria categórica, de esas que reorganizan un torneo. Había sufrido más de lo esperado ante Jaime Faria, pero frente al jugador chino mostró una versión distinta: más limpia, más agresiva y, sobre todo, más constante en los puntos cruciales. El US Open, que no suele perdonar ni a los favoritos ni a quienes llegan con exceso de confianza, comienza a parecer el escenario perfecto para su estilo de juego basado en golpes veloces, piernas frescas y castigo constante.

Un inicio con sobresalto y una respuesta de campeón

La primera señal de alarma se presentó en la ronda anterior, cuando Alcaraz cedió un set ante Faria antes de revertir el partido. No fue un contratiempo menor: durante unos momentos parecía que el español aún estaba afinando sus sensaciones, midiendo distancias y buscando su ritmo competitivo. Pero esa pequeña fisura se cerró rápidamente. Contra Wu, ya no hubo más concesiones prolongadas ni espacio para el drama.

El español impuso una lectura mucho más directa del encuentro. Mejoró su servicio, restó con más intención y redujo el margen de maniobra del rival en cada intercambio. Wu, que llegaba con confianza tras haber derrotado a James Duckworth, apenas pudo mantenerse en algunos tramos. La diferencia física y técnica fue aumentando con el paso de los juegos, como suele suceder cuando Alcaraz hace gala de su tenis más vertical y toma el control en la pista dura. El resultado fue el de un partido manejado con tranquilidad, casi mecánica, en el que el campeón defendía cada centímetro de la cancha como si el torneo estuviese comenzando.

Qué cambia cuando Alcaraz acelera de verdad

El mejor Alcaraz no necesita ofrecer un juego perfecto para ser devastador. Simplemente, mezcla tres ingredientes: un primer golpe agresivo, un resto profundo y una transición a la red que obliga al oponente a pensar más de lo que quisiera. Esa fórmula ya se pudo ver en Shanghái 2024, cuando superó a Wu sin ceder un set, y vuelve a asomarse ahora en Flushing Meadows. En estos escenarios, la sensación suele ser la misma: si el español logra adelantarse y administrar adecuadamente sus saques, el rival termina persiguiendo sombras.

La evolución de su tenis en esta fase del torneo también tiene una lectura táctica. Alcaraz ha disminuido los momentos de desconexión, ha reducido las subidas de riesgo innecesarias y está jugando con una paciencia inusual para alguien que, por naturaleza, prefiere el golpe ganador al peloteo largo. Eso, en un Grand Slam de pista dura, pesa una barbaridad. Cuando su derecha entra con consistencia y su revés no ofrece fisuras, la discusión deja de estar en el marcador y se centra en la supervivencia del adversario.

Los octavos ya se aproximan: Tommy Paul, con el público y la estadística de su lado

El siguiente paso apunta a Tommy Paul, un oponente más incómodo, más completo y que cuenta con el apoyo incondicional de la afición local. En la previa, las apuestas y pronósticos suelen inclinarse hacia el lado del español, aunque con una prudencia razonable: Paul no regala ritmo, defiende bien y compite mejor de lo que su etiqueta de “tercer candidato” sugiere. Pese a ello, el historial reciente favorece a Alcaraz, que le supera claramente y llega con una dinámica más convincente.

Dato Alcaraz Paul Ranking aproximado en el torneo 3 20 Estado de forma En crecimiento Irregular, pero peligroso Superficie Dura Dura Cara a cara reciente Favorable al español Busca ajustar cuentas

Si el murciano mantiene la misma línea de servicio y no se enreda en intercambios innecesarios, la contienda debería decantarse a su favor. Sin embargo, el US Open tiene una costumbre poco elegante de recordar que ningún favorito gana solo por portar una camiseta y un ranking. Un inicio desacertado, un bajón en la precisión o una noche inspirada del local pueden cambiar el rumbo del encuentro. En tono humorístico: el torneo neoyorquino disfruta de las tramas de suspense, aunque a Alcaraz le guste más cerrar los capítulos a golpe de martillo.

Antecedentes, contexto y lo que viene

La sensación general es que Alcaraz ha pasado del “todavía estoy entrando” al “ya estoy aquí”. Tras una primera semana en la que su defensa del título parecía tambalear, su reacción ha sido la de un aspirante con memoria competitiva. En un cuadro donde cada ronda incrementa la dificultad, esa capacidad de ir mejorando es casi tan valiosa como un golpe ganador.

Todo esto se enmarca en un contexto significativo: la exigencia física del circuito, la presión de defender su corona y la mirada crítica cada vez que el español actúa. Todo se amplifica en Nueva York. Y es por eso que su versión actual importa tanto. No solo por el marcador, sino porque transmite la idea de que el tramo decisivo del torneo puede jugarse en su terreno, con él marcando el ritmo y el resto persiguiendo.