Alcaraz arrolla a Tommy Paul y se planta en cuartos del US Open tras superar su mayor bache físico

Carlos Alcaraz ha demostrado que su parón más prolongado no le ha hecho mella: el vigente campeón del US Open ha despachado a Tommy Paul en tres sets (6-4, 6-3, 6-4) y se ha instalado en los cuartos de final del último major de la temporada. Con esta victoria, el español extiende a 18 su racha de triunfos consecutivos en torneos del Grand Slam y alcanza por 15ª vez en su carrera esta ronda en citas mayores.

Dominio de principio a fin

El partido no tuvo grandes sorpresas. Alcaraz impuso su ritmo desde la primera bola, rompiendo el saque de Paul en momentos clave y evitando que el estadounidense encontrara comodidades. Su juego agresivo y su lectura táctica neutralizaron la resistencia de un rival al que ya había batido en las cuatro citas de Grand Slam, un hito que subraya la intensidad de su duelo.

“Tommy tiene un talento enorme. A veces es difícil controlar la pelota, pero he intentado ser agresivo y no dejarle dominar los puntos. Creo que he hecho un gran partido al resto y estoy muy contento”, resumió Alcaraz tras el encuentro.

Nueva York, su fortín

El murciano ha convertido Flushing Meadows en uno de sus escenarios favoritos. Desde su debut en 2021, solo en una ocasión no ha llegado al menos a cuartos en el US Open, un dato que él mismo recordó con orgullo. “Este lugar es especial para mí. Siempre intento disfrutar sobre la pista y, cuando vengo a Nueva York, logro mostrar mi mejor nivel”, añadió.

Su presencia en esta fase del torneo adquiere aún más mérito tras los 139 días que pasó alejado de la competición, el periodo más largo sin jugar de su carrera. Pese a ello, ha superado cuatro pruebas de fuego en una semana y llega intacto a la recta decisiva.

Próximo obstáculo: Tsitsipas o Shelton

En cuartos, Alcaraz se medirá al ganador del duelo entre Stefanos Tsitsipas y Ben Shelton. Le espera, por tanto, un rival de máximo nivel: un griego que busca renacer o un estadounidense arropado por el público local. Sea quien sea, el español afrontará un nuevo examen físico y emocional en un cuadro que ya solo reúne a los ocho mejores.

Paul, al alza en la carrera a Turín

Aunque cayó derrotado, Tommy Paul igualó su mejor resultado en el US Open y dio un paso importante en su objetivo de clasificarse para las Nitto ATP Finals. El estadounidense ha subido cinco plazas en la PIF ATP Live Race To Turin, pasando del 16 al 11, y mantiene vivas sus opciones de disputar el broche de temporada por primera vez.

Un hito histórico en juego

Alcaraz, que comenzó 2026 alzando el Abierto de Australia y completando el Grand Slam en la Era Abierta como el más joven de la historia, aspira ahora a algo casi inédito: revalidar el título del US Open, una hazaña que en este siglo solo logró Roger Federer. Cada victoria en Flushing Meadows le acerca a otro capítulo excepcional en una trayectoria que ya marca récords.