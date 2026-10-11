McEnroe se rinde ante Alcaraz: “Gracias a Dios, vino después de Nadal y Federer”

El tenis ha vuelto a contar con un protagonista que excita pasiones más allá de los simples resultados. En una entrevista que recogió La Razón, John McEnroe no dudó en situar a Carlos Alcaraz como su tenista preferido, celebrando que su llegada ocurriera tras las leyendas Rafa Nadal y Roger Federer.

“Carlos Alcaraz es un jugador increíble. Para mí, él es mi favorito. Es al que más disfruto observar”, expresó el estadounidense en El Larguero. Luego añadió, con una mezcla de admiración y respeto: “Gracias a Dios, vino después de Rafa Nadal y de Roger Federer”. McEnroe también encontró un momento para un comentario más personal: “Me fascina su pelo”.

Un heredero con estilo propio

Comparar a Alcaraz con Nadal y Federer no es algo que deba tomarse a la ligera. Estos dos gigantes transformaron el tenis, aportando estilos completamente opuestos y generando una rivalidad que catapultó el deporte a niveles globales. Nadal trajo consigo intensidad, resistencia y una identidad competitiva que es inconfundible. Por otro lado, Federer cultivó la elegancia técnica, convirtiéndola en un sello de dominio. Alcaraz, que aún se encuentra forjando su legado, combina elementos de ambos, pero añade un toque de energía que es puramente suyo.

El murciano mezcla fuerza, cambios de ritmo, dejadas y una habilidad poco común para avanzar en la cancha. También mantiene algo que McEnroe valora en gran medida: la capacidad de cambiar el rumbo de un partido en un instante. Su estilo no se reduce a gestionar ventajas. Al contrario, busca sorprender, acelerar y conectar con los aficionados.

Con apenas 23 años, el español ya ha acumulado 27 títulos ATP, entre los que se encuentran siete grandes del Grand Slam, según información obtenida tras su triunfo en Tokio. Esta cifra es solo una parte del entusiasmo que genera; su manera de competir, su sonrisa tras realizar puntos imposibles y una imagen que se aleja de la seriedad que tantas veces ha acompañado a los grandes del circuito son aspectos que también llaman la atención.

Tokio reabre la carrera por el dominio

El elogio de McEnroe se produce tras una semana significativa para el español. Alcaraz revalidó su título en el ATP 500 de Tokio al vencer a Jiri Lehecka con un marcador de 7-6 y 6-4. Este es su tercer trofeo en 2026, luego de haber triunfado en el Abierto de Australia y en Doha, y marca su primera victoria después de una lesión en la muñeca que lo mantuvo fuera del circuito por más de cuatro meses.

La final fue también una batalla táctica. Aunque el checo hizo doblegar al español al principio, Alcaraz mejoró su servicio y dominó los puntos decisivos. Defendió 500 puntos y logró ser uno de los pocos jugadores en conseguir repetidas coronas en Tokio, sumándose a la selecta lista que incluye a Stefan Edberg y Pete Sampras.

Dato Situación de Alcaraz Ranking mundial Número 3 Títulos en 2026 3 Títulos ATP 27 Último torneo ganado ATP 500 de Tokio Rival en la final Jiri Lehecka Resultado 7-6, 6-4

La recuperación física será el aspecto más crucial en la recta final de la temporada. Antes del Masters 1.000 de Shanghái, Alcaraz se mostró optimista, asegurando que se sentía “fresco” y con buenas sensaciones tras los entrenamientos. En este torneo, partía como segundo cabeza de serie debido a la retirada de Jannik Sinner, quien decidió finalizar su temporada a causa de problemas en su rodilla derecha.

Las expectativas son alentadoras, aunque el calendario no ofrece excesivo respiro. Shanghái implica desplazamientos, clima húmedo y partidos largos. Después, la batalla por las ATP Finals se avecina, donde el murciano buscará convertir su regreso en una candidatura real. Aunque las casas de apuestas y los analistas dan sus favoritos, el tenis tiene la particularidad de recordar que una muñeca recién recuperada no entiende de cuotas.

McEnroe reconoce el espectáculo

McEnroe tiene claro que la diferencia entre ganar y generar expectación es abismal. Su carrera ha sido un vaivén de talento, controversia y una intensa conexión con el público. Por ello, sus elogios hacia Alcaraz adquieren un matiz especial: no solo valora sus títulos, sino que reconoce lo mucho que disfruta viéndole jugar.

La comparación con Nadal y Federer también ilustra el cambio generacional que estamos presenciando. Alcaraz no necesita imitar a sus predecesores. Su reto consiste en forjar una rivalidad propia con Sinner, Alexander Zverev y otros jóvenes que aspiran a tener el control del circuito en la próxima década.

Algunas curiosidades

McEnroe aplaudió tanto el tenis de Alcaraz como su cabello, algo poco común incluso para una leyenda conocida por su franqueza.

Alcaraz defendió con éxito el título de Tokio por segundo año consecutivo.

Su victoria sobre Lehecka ha sido la cuarta en cinco encuentros entre ambos.

El murciano regresó a las canchas tras más de cuatro meses por una lesión en la muñeca.

Tokio solo había visto defensas de título previas por parte de Edberg y Sampras.

En 2026, Alcaraz posee títulos en Australia, Doha y Japón.

El español arribó a Shanghái con la posibilidad de seguir acortando distancias en el ranking, aunque la cima ya parece una meta muy ambiciosa.

Con su tenis apasionante y una imagen que capta la atención, Alcaraz sigue convirtiendo cada regreso en un nuevo capítulo de una historia que McEnroe, por ahora, sigue disfrutando desde la primera fila.