¡España conquista Shanghái! Jódar tumba a Medvedev y habrá final española ante Davidovich

El tenis español está a un paso de completar una de sus grandes conquistas. Rafa Jódar derrotó a Daniil Medvedev en las semifinales del Masters 1000 de Shanghái y se enfrentará a Alejandro Davidovich en un duelo que garantiza un campeón nacional en un torneo que hasta ahora se resistía a la Armada.

El tenista de Leganés resolvió el encuentro por 6-3 y 6-4 en una hora y 44 minutos, confirmando que su progresión no entiende de jerarquías ni de nombres ilustres. Horas antes, Davidovich había conseguido su billete para la final tras superar a Alexander Zverev. Dos victorias de enorme valor que han situado a España ante una oportunidad histórica en territorio chino.

Una victoria de madurez ante un antiguo campeón

Medvedev, ganador del torneo en 2019, afrontaba la semifinal con el aval de su experiencia en las grandes citas. Sin embargo, no encontró la fórmula para frenar a un Jódar sólido en los momentos decisivos y capaz de mantener la iniciativa frente a uno de los jugadores más exigentes del circuito.

El ruso también protagonizó varios episodios de tensión con el juez de silla. En uno de ellos, llegó a plantearse la retirada si no se le mostraba una pelota que consideraba fuera, aunque la bola había botado claramente sobre la línea.

La victoria del español tuvo además un componente de resistencia física. Jódar solicitó asistencia del fisioterapeuta y abandonó momentáneamente la pista para recibir atención, después de acusar el desgaste acumulado y las condiciones de humedad. El esfuerzo no le impidió cerrar el partido.

Medvedev logró prolongar la semifinal al salvar tres bolas de partido en el noveno juego, cuando Jódar restaba para cerrar el encuentro. Pero el madrileño no dejó escapar una nueva oportunidad y terminó certificando su clasificación.

Una final que ya es historia para el tenis español

El enfrentamiento entre Jódar y Davidovich representa mucho más que una final entre dos compatriotas. Shanghái era el único torneo de categoría Masters 1000 que todavía no había coronado a un tenista español, una asignatura pendiente que quedará resuelta con independencia de quién levante el trofeo.

Será la novena final íntegramente española en un torneo de esta categoría desde la creación de los Masters Series en 1990. La primera se disputó en 1996, con Roberto Carretero y Álex Corretja como protagonistas. La anterior había llegado en 2017, cuando Rafael Nadal y Albert Ramos se enfrentaron por el título.

Casi una década después, dos nuevas raquetas españolas vuelven a situar al país en el centro del panorama tenístico internacional. Una noticia que refuerza las expectativas sobre la profundidad del tenis nacional y las opciones de futuro del equipo que dirige David Ferrer.

Jódar, ante el salto definitivo hacia la élite

La final de Shanghái puede marcar un antes y un después en la carrera de Jódar. El madrileño buscará su tercer título en una final ATP, después de sus participaciones decisivas en Marrakech y Washington, y tendrá la posibilidad de conseguir un premio adicional al trofeo: entrar entre los diez mejores del mundo.

Su victoria ante Medvedev supone, además, la número 20 en torneos Masters 1000. Con esa cifra, se convierte en el segundo jugador más joven en alcanzar semejante registro, únicamente por detrás de Rafael Nadal.

El objetivo del top 10 está al alcance de su mano. Jódar se encuentra a 91 puntos de Arthur Fils en la clasificación de referencia y un triunfo en Shanghái podría permitirle superar el registro de precocidad de Boris Becker, que hasta ahora marca el camino más rápido desde el top 100 hasta las diez primeras posiciones.

Turín aparece en el horizonte

El impacto de su temporada también se refleja en la clasificación de la Race ATP de 2026. Jódar acumula 3.159 puntos y ocupa la novena posición, una plaza que alimenta sus aspiraciones de disputar las ATP Finals de Turín, previstas del 15 al 22 de noviembre.

Su ventaja es de 279 puntos sobre Alex de Miñaur y de 319 respecto a Novak Djokovic, dos rivales que siguen en la pelea por acceder al torneo que reúne a los mejores jugadores del año.

Con el título de Shanghái, un posible estreno en el top 10 y la clasificación para Turín como grandes incentivos, Jódar afrontará la final con mucho más que un trofeo en juego. Davidovich, por su parte, buscará cerrar su gran semana con una victoria que también tendría un lugar destacado en la historia del tenis español.

El domingo, Shanghái hablará español. Y uno de los dos talentos nacionales tendrá la oportunidad de convertir una temporada sobresaliente en una conquista histórica.