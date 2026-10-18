Dónde, cómo y cuando ver en directo por TV el Davidovich vs Jódar de la final del Master 1.000 de Shanghái

Dos perfiles muy distintos, dos estilos de juego, dos personalidades y una oportunidad irrepetible

El Qi Zhong Tennis Center se alista para un momento sin igual.

Alejandro Davidovich Fokina y Rafa Jódar se enfrentan este domingo 18 de octubre de 2026 en la primera final completamente española del Masters 1000 de Shanghái.

Este evento podría transformar radicalmente la historia de la Armada con este torneo chino.

El partido dará inicio no antes de las 10:30 horas peninsulares, lo que corresponde a las 16:30 en Shanghái.

En territorio español, los aficionados podrán seguirlo en directo a través de Movistar Plus+, en el dial 7, mientras que Tennis TV ofrecerá la opción en streaming mediante suscripción.

Antes, la jornada comenzará con la final de dobles a las 8:00, aunque la atención estará centrada en un enfrentamiento que asegurará un campeón español.

Una barrera que por fin caerá

Desde que Shanghái se integró al circuito de Masters 1000 en 2009, ningún tenista español ha logrado llevarse el título individual. Rafa Nadal fue derrotado en la final inaugural por Nikolay Davydenko y también se quedó a las puertas en 2017, cayendo ante Roger Federer. Otros jugadores como David Ferrer y Roberto Bautista también llegaron a la final, pero sin éxito.

Lo curioso de esta estadística es lo significativo que es el tenis español en esta categoría. Este domingo se pondrá fin a una anomalía histórica: Shanghái era el único Masters 1000 sin un campeón español en la competición individual. En dobles, Marcel Granollers ya puso fin a esta barrera en 2023, cuando ganó junto al argentino Horacio Zeballos.

Además, esta final marcará la novena ocasión en que se enfrentan dos tenistas españoles en la historia de los Masters 1000. La última tuvo lugar en Montecarlo en 2017, donde Rafael Nadal se midió a Albert Ramos. Si retrocedemos más, la primera se disputó en Hamburgo en 1996, cuando Roberto Carretero venció a Álex Corretja.

Dos perfiles, una oportunidad irrepetible

Davidovich llega con una experiencia acumulada y una velocidad notable, lo que le permite cambiar la dinámica de los partidos. El malagueño se ha forjado una carrera fundamentada en una defensa agresiva, cambios de dirección y una lectura innata de los puntos. Si logra minimizar los errores no forzados, su juego puede desestabilizar a cualquier rival.

Su camino hacia la final fue cimentado tras eliminar a Alexander Zverev en semifinales, lo que añade un valor competitivo considerable a su logro. El desafío ahora será mantener esa intensidad en un encuentro al mejor de tres sets, ajustarse a la presión y no permitir que la pista rápida transforme cada intercambio en una carrera frenética.

En el otro lado de la red estará Jódar, una de las nuevas promesas del tenis en España. El madrileño ha demostrado en Shanghái que su talento va más allá de las expectativas; ya compite con gran autoridad en los partidos decisivos. Su victoria en semifinales frente a Daniil Medvedev aumentó el eco de su actuación en este torneo y le abrió las puertas a una gran final antes de lo que muchos consideran probable.

Clave del partido Davidovich Jódar Experiencia Mayor recorrido en la élite Primera gran final de Masters 1000 Fortalezas Defensa, movilidad y cambios de ritmo Desparpajo, intensidad y capacidad de sorpresa Presión Convertir su experiencia en regularidad Gestionar el salto competitivo Objetivo Estrenar su palmarés en esta categoría Confirmar su irrupción con un título

El premio: gloria, puntos y un buen cheque

El campeón se llevará 1.000 puntos ATP y 1.151.380 dólares, mientras que el subcampeón obtendrá 650 puntos y 612.340 dólares. La diferencia económica es notable, aunque ambos ya han elevado a Shanghái como el torneo más relevante de sus respectivas trayectorias.

Por otro lado, hay una dimensión estratégica en juego. Lo que suceda en esta final puede tener repercusiones en la selección española de Copa Davis, cuya fase final está a la vista bajo la capitanía de David Ferrer. Un triunfo en Shanghái no solo suma al palmarés: puede alterar jerarquías, nutrir la confianza y modificar la percepción de quién está listo para asumir responsabilidades en el ámbito internacional.

Ninguna apuesta puede sustituir la lectura de la pista. Si bien el favoritismo habitual se basa en la experiencia y la clasificación, el tenis, caprichoso por naturaleza, tiene la tendencia de ignorar las predicciones cuando se presenta una oportunidad histórica. En una final española, el componente emocional podría desempeñar un papel tan importante como el primer saque.

Cómo ver la final

Partido: Alejandro Davidovich Fokina-Rafa Jódar.

Alejandro Davidovich Fokina-Rafa Jódar. Fecha: domingo 18 de octubre de 2026.

domingo 18 de octubre de 2026. Hora: no antes de las 10:30, hora peninsular española.

no antes de las 10:30, hora peninsular española. Televisión en España: Movistar Plus+, dial 7.

Movistar Plus+, dial 7. Streaming: Tennis TV, mediante suscripción.

Tennis TV, mediante suscripción. Sede: pista central del Qi Zhong Tennis Center, Shanghái.

Algunas curiosidades