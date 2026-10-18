Davidovich remonta a Jódar en un duelo épico y se lleva el Master 1.000 de Shanghái

La victor4ia ha tardado un poco, pero ha llegado.

A Alejandro Davidovich a los 27 años.

El malagueño se ha convertido este domingo en el primer campeón español en el torneo de Shanghái tras acabar con la resistencia de Rafa Jódar, por 1-6, 7-6(5) y 6-4, en 2 horas y 27 minutos.

Una final que se preveía igualada lo fue porque delante estaban dos colosos de la raqueta con hambre de gloria.

En este campeonato, Davidovich, número 26 del ranking ATP, ganó 1.151.380 dólares como campeón de Shanghái; Rafa Jódar, número 13, obtuvo 612.340 dólares como finalista.

Jódar, a sus 20 años y 31 días, acabó desfondado y dolorido. SU ‘top10’ para él deberá esperar mientras seguirá luchando en Basilea y París para meterse en las ATP Finals de Turín.

El vencedor asciende al decimotercer puesto de la ATP, el mejor ranking de su carrera.

Davidovich Fokina, que había perdido sus cinco primeras finales, se ha anotado las últimas tres y todas en 2026.

El tenis español cuenta ya con la imagen que le hacía falta en Shanghái.

El desenlace de la final se ajustó al guion de un torneo donde la supervivencia fue clave.

Jódar llegó con la energía de su primera gran aparición internacional. Por su parte, Davidovich traía consigo la experiencia de haber caído en una final de similar magnitud y con la firme determinación de no dejar escapar una nueva oportunidad.

Finalmente, el malagueño hizo valer su físico, su habilidad para variar el juego y una agresividad que transformó cada intercambio en una auténtica batalla.

Una remontada con tintes de consagración

Davidovich tuvo que lidiar con una tarde llena de desafíos. Jódar volvió a demostrar la determinación necesaria para enfrentar rondas difíciles, proponiendo un partido incómodo, rebosante de cambios de ritmo. El madrileño intentó abrir la pista con su revés cruzado y aprovechó los segundos servicios, mientras su rival buscaba acortar puntos mediante su derecha y acercándose a la red.

La respuesta del malagueño fue todo un ejercicio de resistencia. Davidovich aceptó los intercambios prolongados, defendió posiciones alejadas y supo esperar el momento preciso para acelerar. Su tenis no fue constante, pero sí estuvo lleno de competitividad. Cada vez que Jódar lograba una ventaja, el campeón replicaba con una recuperación inesperada o una bola profunda que desarticulaba el ataque.

El desenlace se asemejó más a un combate que a un espectáculo. La tensión fue palpable, con protestas, carreras de lado a lado y puntos que parecían no tener fin. La pista dura de Shanghái favoreció al jugador que supo manejar mejor el desgaste. Ahí fue donde Davidovich dio un paso decisivo.

Clave del partido Davidovich Jódar Experiencia en finales Masters 1.000 Segunda Primera Perfil táctico Variación, defensa y aceleración Presión desde el fondo y anticipación Principal virtud Resistencia en los momentos críticos Capacidad de competir bajo presión

El camino hacia una final inédita

El campeón llegó al partido decisivo tras una remontada impresionante ante Alexander Zverev, futuro número uno mundial, con un marcador de 5-7, 6-4 y 6-3. Aunque Davidovich perdió el primer set, supo reaccionar con una mejor interpretación táctica: mantuvo su servicio con solidez, atacó los segundos servicios del alemán y logró una ruptura crucial en el segundo parcial.

Jódar también dejó una huella notable realizando una actuación encomiable. El madrileño venció a Daniil Medvedev con un claro 6-3 y 6-4, convirtiéndose en el jugador más joven en alcanzar la final del torneo asiático, como se reflejó en la cobertura previa al encuentro. Este triunfo tuvo, además, un significado simbólico: Medvedev había conquistado Shanghái en 2019 y contaba con una mayor experiencia en este tipo de situaciones.

La presencia de ambos tenistas españoles garantizó un campeón inédito. Ni Rafael Nadal, quien alcanzó la final en 2009 y 2017, ni David Ferrer, subcampeón en 2011, ni Roberto Bautista, que cayó en la final de 2016, habían podido alzar el título. Desde su creación en 2009, el torneo había eludido hasta ahora la conquista española.

El impulso de Davidovich y la señal de Jódar

Este título ratifica la evolución de Davidovich en la gira asiática. El malagueño ya había logrado la victoria en Chengdú y llegó a los cuartos de final en Shanghái tras superar a Hubert Hurkacz en otra batalla que se extendió más de dos horas. Su desafío siempre fue convertir ese talento impredecible en una regularidad competitiva. En China lo logró durante toda una semana.

La victoria también amplía el espectro del tenis español. Davidovich añade su primer Masters 1.000 y fortalece una temporada en la que ya había celebrado triunfos en Mallorca y Chengdú, con datos que respaldan esta afirmación previos a la final. Jódar, por su parte, abandona Shanghái con una certeza: está capacitado para competir en partidos importantes, aún sin una larga trayectoria de títulos a sus espaldas.

Las apuestas antes del encuentro favorecían ligeramente al jugador con más experiencia y un historial más sólido en torneos relevantes. Sin embargo, el tenis no suele seguir las cuotas con atención. En una final entre compatriotas, las estadísticas pueden servir, pero la presión, a menudo, es la que toma el control. Y esta vez fue Davidovich quien supo gestionarla mejor.