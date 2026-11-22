Cabeza, corazón y cojones…

La carrera por el trono del tenis mundial tiene desde este domingo un nuevo empate.

Carlos Alcaraz ha igualado a Jannik Sinner en la cuenta de grandes títulos, con 17 cada uno, tras ganar por primera vez las ATP Finals.

El murciano se impuso a Alexander Zverev, doble campeón del torneo, y cerró una semana invicta en la gran cita de final de temporada en Italia.

El ATP llama Big Titles a la élite de los trofeos: los torneos del Grand Slam, las ATP Finals, los Masters 1000 y el oro olímpico individual.

Alcaraz ha cerrado el año ganando los dos últimos de la temporada, en París y en Turín. A sus 23 años, ya los ha conquistado todos salvo uno, la medalla de oro olímpica. Su vitrina suma siete títulos de Grand Slam, nueve Masters 1000 y, desde esta tarde, la copa de Maestro de Maestros.

El marcador, 6-2 y 7-6, cuenta solo una parte de la historia. Según la crónica de Antena 3, la final empezó como un monólogo del español y acabó convertida en un pulso de nervios en el que cada punto pesaba como una losa.

Carlos Alcaraz after beating Zverev to win the ATP Finals in Turin «In Spanish it’s cabeza, corazon, cojones. In English it’s head, heart, balls.» 😂😂😂😂😂 https://t.co/U11MVPO5XJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 22, 2026

Un primer set de manual

Esta vez no hizo falta una remontada agónica ni una batalla interminable como la de la semifinal del Abierto de Australia ante el mismo rival. Alcaraz ganó con control, con una movilidad espectacular y con una lectura táctica que desactivó los cañonazos del alemán.

En la primera manga le rompió el saque a Zverev en tres ocasiones. El gigante de Hamburgo no encontró regularidad con el servicio ni tiempo para armar su temible derecha. El 6-2 reflejó la superioridad del español, aunque se quedó corto para describir todo lo que ocurrió en la pista.

Alcaraz mezcló alturas, aceleraciones y cambios de dirección. Cuando Zverev quiso mandar desde el primer golpe, el murciano respondió con restos profundos y una posición adelantada. En los intercambios largos esperó con paciencia el momento de atacar. Hubo físico, por supuesto, pero sobre todo hubo cabeza fría: menos golpes de exhibición y más decisiones acertadas.

Al empezar el año, estaban en el punto de mira. Cuando se lesionó, se les puso en cuestión. Cuando no todo salía, se pedían cabezas. Se dudaba del Puma, de Blessed y de todo el equipo. Pues este año Alcaraz ha ganado torneos que hasta ahora no había sido capaz jugando a su máximo nivel. NO ME BAJARÉ JAMÁS DE ESTE BARCO. https://t.co/XhvnedNM0m — Alcatraz (@RufiEnLancha) November 22, 2026

Zverev aprieta, Alcaraz no se descompone

El alemán necesitaba puntos cortos y un saque sólido. En cambio, se vio arrastrado a peloteos en los que Alcaraz podía cambiar el ritmo y abrir la pista a su antojo. No todos los puntos fueron una exhibición, pero el español convirtió la final en un rompecabezas que su rival no supo resolver.

En el segundo set, Zverev reaccionó. Metió más primeros servicios, redujo los errores no forzados y buscó con insistencia el revés de Alcaraz para quitarle libertad en los dos lados de la pista. La final cambió de ritmo y se equilibró, pero el dueño del partido siguió siendo el mismo.

El gran mérito del murciano fue saber distinguir entre agresividad y precipitación. Zverev tuvo ocasiones para darle la vuelta a la manga, pero Alcaraz mantuvo la iniciativa en los puntos decisivos y llegó al desempate con una confianza a prueba de bombas.

Vaya dejada. ¡Y en qué momento, Carlos! 📺 Zverev-Alcaraz, la final de las #NittoATPFinals, en el Plan Libre 9,99€ de @MovistarPlus: https://t.co/SGAnBseQh9 #LaPistaDelTenis https://t.co/qqAirZBFFq — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) November 22, 2026

Un tie-break de campeón

El tie-break fue tenis de alta tensión, de los que exigen valentía para tomar la iniciativa y jugar cada pelota como si fuera la última. Alcaraz encontró soluciones con su derecha, subió a la red cuando tuvo la oportunidad y no regaló nada. A Zverev, en cambio, cualquier atisbo de duda le salió caro.

Con el último punto, el español se tiró al suelo de la pista de Turín. Acababa de ganar el único gran trofeo de pista que se le resistía.

La revancha de 2025

La victoria tiene un sabor especial porque llega en su segunda final consecutiva en el torneo de Maestros. Hace un año, en este mismo escenario, cayó ante Sinner. Ha vuelto a Turín más maduro y con un plan de juego más sólido.

En la fase de grupos arrolló a Frances Tiafoe, con un doble 6-2, y a Daniil Medvedev, por 6-2 y 6-4. En semifinales tuvo que remontar ante Ben Shelton y cerró el partido en el desempate del tercer set.

El camino no fue un paseo. Durante el torneo llegó a suspender un entrenamiento por molestias en la pierna izquierda, y aun así fue de menos a más. Esa gestión del físico será clave en su evolución: no se trata solo de correr más que nadie, sino de competir con inteligencia cuando el cuerpo pide dosificar.

Veintiocho años de espera

El título pone fin a una larga sequía española en el torneo de Maestros. El último español en ganarlo había sido Àlex Corretja, en 1998. Ni siquiera Rafa Nadal, con sus 22 títulos de Grand Slam, consiguió nunca levantar este trofeo, aunque disputó dos finales.

Para Zverev, la derrota es otro capítulo amargo en su historial frente al murciano. Antes de la final, el balance era casi parejo, con siete victorias de Alcaraz y seis del alemán. Este era su decimocuarto enfrentamiento. Zverev, campeón de las ATP Finals en 2018 y 2021, vuelve a marcharse de un gran escenario sin encontrar la fórmula para frenar al español en los momentos decisivos.

Un Alcaraz más completo

La temporada deja un mensaje claro. Alcaraz ya no depende solo de su talento ofensivo ni de sus chispazos de genio. También sabe resistir, ajustar su juego y pensar cada punto. En Turín combinó cabeza, corazón y coraje, y con esa fórmula ha ganado el título que le faltaba en la vitrina.

El duelo con Sinner, que marca esta generación como los de Federer, Nadal y Djokovic marcaron la anterior, llega empatado a 17 grandes títulos al final del año. La próxima gran cita, en Melbourne, empezará con la cuenta a cero.