El Gobierno de Sánchez perdona el alquiler de lujo a Loewe, Bulgari y Hugo Boss pero no la cuota de Seguridad Social a los autónomos

El PSOE no falla. En material fiscal, son garrapatas: van saltando de huésped en huésped. Y en su lucha contra las desigualdades sociales han hecho un jugada de lujo: echarle una mano a los ricos y crujir a más de dos millones de autónomos.

Lo contaba Carlos Segovia en El Mundo. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, anunció que Aena, de mayoría estatal, va a eximir a las tiendas de lujo en los aeropuertos de pagar alquileres por cese de actividad. Eso libera a Loewe, Carolina Herrera, Hugo Boss o Bulgari, entre otras, de cotizar durante estos aciagos meses.

Y lo hacía el mismo día en que la responsable de Hacienda, María Jesús Montero, decidió no atender la súplica empresarial de suspender el pago de impuestos al menos a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos. No por nada lo habitual con la izquierda es el desempleo, la caída de las cotizaciones y el aumento de las prestaciones.

Pese a no poder ingresar un euro por el estado de alarma, los autónomos deberán abonar la cuota a la Seguridad Social relativa al mes de marzo. El Gobierno descarta suspender este pago, como han solicitado muchos de estos trabajadores, y subraya que los autónomos que tengan derecho a la prestación aprobada por la crisis del coronavirus recibirán su rembolso de manera automática.

«Todos tienen sus razones. Montero cree que no se pueden suspender impuestos por una cuestión de concepto y porque hay empresas, como las alimentarias, con ingresos activos, a las que no hay justificación para darles ese alivio fiscal. Ábalos, por su parte, sabe que una sociedad cotizada como AENA no puede forzar al cierre a Loewe sin perdonarle al menos el alquiler», explicaba Carlos Segovia.

«El Gobierno no atiende por ahora el clamor de suspender la cuota. Muchos autónomos, que han cerrado su actividad o sus ventas han caído 75%, no podrán pagar su cuota sin ingresos y sin liquidez, generando recargos y morosidad que dificultará el cobro de su prestación», explican desde la federación nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA).