Los clientes de ING sin acceso a operaciones con sus cuentas por una “incidencia técnica”

Los clientes de ING pueden realizar pagos, pero no pueden realizar otras operaciones con sus cuentas bancarias desde hace algunas horas, y según los comentarios en las redes sociales la inconformidad es mayúscula.

Según explican desde la entidad bancaria, la aplicación móvil y la página web no permiten a los usuarios acceder a ella, «debido una incidencia técnica», por lo cual los ahorristas del banco no pueden hacer transferencias ni acceder a sus instrumentos financieros como lo es la «cuenta naranja».

Además de esto, tampoco se puede hacer ninguna operación a través de los asistentes telefónicos del banco, ya que estos tampoco está al alcance de estos realizar gestiones.

«Estamos intentando solucionarlo, pero se ha caído la red, no tenemos acceso a nuestra web ni a la aplicación, lo único que podemos decir es que se trata de una incidencia técnica… a la entidad no le conviene esto, estamos intentando solucionarlo», ha explicado una operadora a Periodista Digital.

Los clientes del banco holandés han manifestado su malestar con esta situación en las redes sociales, ya que no pueden operar con sus cuentas y más aún en medio del estado de alarma por la crisis del coronavirus.

La semana que viene me cambio de banco. No se pueden tener fallos como este en situaciones tan críticas. Revisad vuestro departamento de IT, porque debería ser uno de vuestros puntos más fuertes y sin embargo deja mucho que desear.

— Arturo Grau (@grau_arturograu) March 28, 2020