Daniel Lacalle desvela los cuatro disparates económicos de Sánchez y sus terribles consecuencias: «El paro llegará al 35%»

Las consecuencias económicas por la pandemia del coronavirus en España serán brutales, a pesar de que muchos avizoran que tras el parón económico la recuperación sería inmediata y en forma V, el economista Daniel Lacalle afirmó, en una entrevista publicado por El Mundo, que la economía quedará muy tocada: «Un escenario central en forma de ‘L'».

Los datos que maneja el economista jefe de Tressis, para este año son demoledores, la economía puede tener una caída de entre el 8 y el 10%, el paro llegará al 35% («y eso con cálculos benignos con los ERTEs»), mientras que el déficit público puede alcanzar el 20%.

En referencia a la caída de la economía, Lacalle ha afirmado que «va a ser muy difícil que se recupere al menos un 40% del PIB de España a los niveles previos de la crisis» por la contagiosa enfermedad.

«La industria aerospacial, los componentes para el automóvil y todo lo que tiene que ver con turismo y entretenimiento es prácticamente imposible que vuelva a los niveles a los que estaba. Las actitudes de consumo van a cambiar radicalmente».

El paro que registrará la economía será mucho más severo que en otros países, y según el economista esto se debe a que la crisis de empleo no proviene de los despidos sino a un asunto que se mantendrá a largo plazo, la desaparición de empresas, ante esto asevera que, «ninguna de las medidas del Gobierno van orientadas a combatir eso» y añade que, «habrá un cese de actividad en 900.000 empresas que no tienen exención de impuestos. Son 900.000 empresas que así no llegarán a 2021».

A partir de allí, el asesor económico del Partido Popular señala los errores claves de los planes de choque de Pedro Sánchez

1. Respuesta errónea y Podemos

Cuanto más tarde se dé cuenta el Gobierno -y tiene ahí un problema con su ala radical- de que el escenario base es una recuperación en «ele» y que se debe fijar como una prioridad salvar el tejido productivo, mayor será el escollo… a la crisis sanitaria actual se puede añadir un problema social mucho más grande a largo plazo.

2. Avales por hasta 100.000 millones

El plan de avales no significa nada. No es una cuestión de endeudarte para pagar impuestos en septiembre, porque en septiembre no se va a existir. El impacto es desproporcionadamente negativo cuanto más tiempo pasa… El plan es que la pyme vaya a pedir un préstamo para pagar los impuestos ahora con el local en alquiler y el negocio sin vender nada. ¿Cómo va a pedir un préstamo?

3. Los tres problemas de la banca (que tiene el 20% de lo avales)

El sector bancario se encuentra con tres problemas en cadena. El primero, un aumento del riesgo de los créditos de difícil cobro de los clientes que ya tiene. El segundo, un dominó de créditos de difícil cobro en países emergentes que iban bien hasta ahora. Y el tercero, la financiación del sector público. El problema es la falta de margen para afrontar más financiación. A las grandes empresas la banca no les va a quitar el crédito… Es duro, pero van a caer como moscas las pymes y autónomos que han hecho sus deberes.

4. Eurobonos o coronabonos

El Gobierno parte de la base de que se puede aumentar la emisión de deuda en la UE de forma ilimitada, pero es falso. Alemania también va a tener su problemas ahora. Y ya vivimos en 2009 decir aquello de que gastaremos lo que tengamos que gastar y aún no hemos recuperado todas las empresas destruidas desde entonces.

Pero Lacalle no se queda en la crítica y avisa al Ejecutivo lo que él haría en su lugar, y en ese sentido apuntó a tres medidas que tendrían un mejor impacto para la recuperación de la economía, al respecto señaló: cercenar el gasto público inútil que no genera ninguna actividad, por otra parte, no duda en quitar los impuestos a la actividad económica y al empleo mientras dure la crisis y finalmente, eliminar los avales, pues como considera que «no solucionan nada», y en este sentido cree que, «lo que hay que hacer es proveer de líneas de liquidez a las empresas (pero no como préstamos) para que no mueran por capital circulante durante la crisis.