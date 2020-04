Los empresarios se cansan de Sánchez: «Estamos perdiendo vidas por la ineptitud y mal manejo de la crisis»

“Estamos perdiendo vidas humanas por la ineptitud del Gobierno y su mal manejo del proceso”. Así de contundente es John de Zulueta, presidente del Círculos de Empresarios, ante los evidentes fallos del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. En una entrevista con ‘El Mundo’ ha recordado que “el 24 de febrero, Carmen Calvo decía que los del Mobile World Congress no venían por razones sanitarias sino por una pelea con China o no sé qué”.

En este sentido, denuncia que “estaban ignorando el riesgo y no tomaron medidas hasta el 12 de marzo que cierran los colegios. Entre medias fue la manifestación de la Mujer. Se perdieron tres semanas y cada semana cuesta vidas”. Sin embargo, el presidente del Círculos de Empresarios no solo apunta a lo que se dejó de hacer, sino a que los españoles no están en las manos más calificadas: “El señor Illa no va a ser nuestro salvador, digámoslo así. En el Ministerio más importante del momento han puesto a Illa, que no tiene formación para eso”.

Para Zulueta, España necesita un cambio urgente en la estructura del gobierno. Su apuesta pasa por “cambiar ministros o al menos un equipo de expertos en la sombra ayudándoles, porque en el Gobierno están perdidos. En el Ministerio de Sanidad hay que poner a otro al menos temporalmente. Hay gente muy preparada en las comunidades autónomas que puede ser útil”.

Consciente que el PSOE y Podemos no están dispuestos a soltar el poder siquiera en el estado de alarma o para salvar al mayor número de españoles posible, el empresario pone sobre la mesa que el impacto económico también será un duro golpe que llegará antes de lo pensado: “El mazazo de 834.000 puestos de trabajo destruido es sólo el principio de esta caída en perpendicular”, advierte Zulueta a ‘El Mundo’.

“Hasta que el Gobierno no entienda que el 85% de los puestos creados son de la empresa privada no saldremos de esta crisis. Calculo 6 millones de parados este año, según acaben los de los ERTEs. Se batirá me temo el récord de parados en España desgraciadamente. Metieron lo de prohibir despedir, porque para muchas empresas era más barato despedir por fuerza mayor y pagar 20 días que ir al ERTE por cómo estaba diseñado”, ha sentenciado.

Paro masivo

La crisis del coronavirus y las vacilantes, improvisadas y siempre tardías medidas tomadas por Pedro Sánchez y sus ministros para hacer frente a la pandemia se cobraron el pasado mes de marzo hasta 833.979 empleos.

La cifra es la diferencia entre los trabajadores dados de alta en el sistema el último día del pasado mes de febrero (18.445.436) y los que siguieron el pasado martes 31 de marzo.

El peor día del mes fue el pasado día 16, dos después del decreto del estado de alarma, cuando se borraron del sistema más de 182.000 empleos.

Es una situación de emergencia nacional, según ha descrito la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

En términos de paro registrado, el Ministerio de Trabajo ha contabilizado un aumento de 302.000 personas. Es es el mayor incremento de la serie estadística y supera el aumento de 200.000 que se produjo en el mes de enero de 2009, que hasta ahora figuraba como el más negro en la historia del mercado laboral español.

Son cifras que recogen sólo parcialmente la emergencia nacional descrita por Díaz porque no reflejan el impacto en el mercado laboral a través de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) especialmente adaptados a la crisis. Estos trabajadores, que el Gobierno no ha incluido formalmente en su balance del impacto del COVID-19 sobre el mercado laboral, tienen suspendido el empleo por lo que no contabilizan como bajas.