Así gestiona el Gobierno el desastre para los autónomos: tendrán que pagar la cuota de abril

La moratoria del pago de las cotizaciones de la Seguridad Social de los autónomos no arrancará hasta mayo. Según lo publicado en el BOE y a pesar del descontento generalizado, estos trabajadores tendrán que abonar también la cuota del mes de abril aunque no hayan ingresado nada. Mayo será cuando se pueda solicitar un aplazamiento que será cobrado de forma posterior de manera prorrateada.

Este martes 31 de marzo los autónomos despertaron con la cuota de la Seguridad Social cargada en su cuenta bancaria, independientemente del cese de su actividad. Lo que quiere decir que 3,2 millones de autónomos pagaron 283 euros de tarifa. Evidentemente, esto desencadenó una oleada de críticas a la gestión del Gobierno ya que los trabajadores por cuenta propia reclaman la suspensión total de la cuota durante el periodo que dure el estado de alarma.

Por otro lado, el periodo de devengo para las empresas sí incluye el mes de abril. La moratoria afecta al pago de cuotas en el caso de las empresas está comprendido entre los meses de abril y junio. Para el mes de abril, el Gobierno ha expuesto la posibilidad de pedir un aplazamiento en el cobro de la cuota durante los 10 primeros días, pero, este aplazamiento incluye un interés del 0,5%, ya que la moratoria no arrancará hasta mayo. Para aquellos que no tengan derecho a la moratoria, el aplazamiento de la cuota de mayo tendrá un 0,5% de interés. Los trabajadores tendrán que pagar lo mismo unos meses más tarde. Además esta ayuda solo será efectiva para aquellos que han tenido que suspender su actividad o que su facturación con respecto al mes anterior se haya desplomado un 75%.

La incompetencia de Sánchez deja 900.000 afiliados menos a la Seguridad Social

En menos de quince días, desde que se implantó el estado de alarma y el confinamiento de la población, 900.000 personas han dejado de estar afiliadas a la Seguridad Social, una cifra devastadora. Al igual que el número de parados que en marzo aumentó en más de 300.000 personas, un mes negro para la afiliación que pasará a la historia.

Son casi un millón de puestos de trabajo los que se han perdido, miles de regulaciones temporales de empleo que afectan a tres millones de personas. Mientras que el Ministerio de Trabajo insiste en no llamarles parados, comparándolo con el caso de una baja por maternidad o paternidad. Al no contabilizar a estos trabajadores en la estadística la cifra de parados se reduce porque de lo contrario se situaría entorno a los cinco millones, los afectados en realidad no trabajan, ni están cobrando su sueldo, están recibiendo una prestación por desempleo. Los números de la Seguridad Social empeoran las cifras de enero de 2009, que hasta el momento era el peor dato registrado y en España hay actualmente 18.445.436 trabajadores cotizando.

En total se destruyeron 122.240 empresas en España, marzo ha supuesto un batacazo para la creación de empresas, que hasta el momento crecían pese a la desaceleración en la que había entrado la economía. El día 12 de de ese mes comenzó a destruirse trabajo, una tendencia que se agravó después del día 14, momento en el que el Gobierno decretó el estado de alarma. El colectivo más afectado ha sido el de los autónomos, en dos semanas se perdieron más de 40.877 autónomos que desde que se declaró el confinamiento tienen sus negocios cerrados mientras tienen que continuar pagando facturas.