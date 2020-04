La incompetencia de Sánchez deja 900.000 afiliados menos a la Seguridad Social

El impacto de la pandemia por coronavirus sobre el empleo está siendo catastrófico. En menos de quince días, desde que se implantó el estado de alarma y el confinamiento de la población, 900.000 personas han dejado de estar afiliadas a la Seguridad Social, una cifra devastadora. Al igual que el número de parados que en marzo aumentó en más de 300.000 personas, un mes negro para la afiliación que pasará a la historia.

Son casi un millón de puestos de trabajo los que se han perdido, miles de regulaciones temporales de empleo que afectan a tres millones de personas. Mientras que el Ministerio de Trabajo insiste en no llamarles parados, comparándolo con el caso de una baja por maternidad o paternidad. Al no contabilizar a estos trabajadores en la estadística la cifra de parados se reduce porque de lo contrario se situaría entorno a los cinco millones, los afectados en realidad no trabajan, ni están cobrando su sueldo, están recibiendo una prestación por desempleo. Los números de la Seguridad Social empeoran las cifras de enero de 2009, que hasta el momento era el peor dato registrado y en España hay actualmente 18.445.436 trabajadores cotizando.

Hostelería y construcción, los más castigados

Por otro lado, las actividades que están sufriendo más los efectos del coronavirus son la hostelería y la construcción. El sector hostelero está muy vinculado al turismo, uno de los que más ha sufrido el impacto del coronavirus. En total se destruyeron 122.240 empresas en España, marzo ha supuesto un batacazo para la creación de empresas, que hasta el momento crecían pese a la desaceleración en la que había entrado la economía. El día 12 de de ese mes comenzó a destruirse trabajo, una tendencia que se agravó después del día 14, momento en el que el Gobierno decretó el estado de alarma. El colectivo más afectado ha sido el de los autónomos, en dos semanas se perdieron más de 40.877 autónomos que desde que se declaró el confinamiento tienen sus negocios cerrados mientras tienen que continuar pagando facturas.

Según el Ministerio de Trabajo, en marzo, solo aumentó la afiliación en Agricultura, Ganadería, Caza, Selvicultura y Pesca con 840 (1,19%) y en Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, que suma 11.767 (0,73%). Las mayores caídas se registran en Actividades Artísticas, Recreativas y de Entretenimiento, -14.141 (-5,17%); Hostelería, 60.229 (-4,85%) y Construcción -39.818 (-4,53%).

Cádiz ha sido la provincia más afectada

Mensualmente en España se firman cerca de dos millones de contratos de trabajo, de los que el 90% son temporales. Sin embargo, en marzo solo se han firmado 1,26 millones de contratos, un 26,5% menos con respecto al 2019. Todas las provincias españolas han perdido empleo desde que se decretase el estado de alarma, la más afectada ha sido Cádiz con una pérdida del 8,3% de los afiliados, a continuación estaría Málaga con 7,9% menos y la menos castigada ha sido Guipúzcoa, que se ha dejado un 2,26% del empleo.

Después de que Pedro Sánchez decretara una nueva prórroga del estado de alarma, la CEOE hizo público un comunicado en el que confiaba que este plazo sirviera en acelerar la salida de la crisis sanitaria, pero a la vez lanzaba la advertencia de que podría hacer más acusada la recesión económica, afectado especialmente a pymes y autónomos.