Entrevista a Pedro Muñoz Abrines (PP de Madrid): «Las medidas económicas de Sánchez se resumen en que invita el Estado y paga el empresario»

Pedro Muñoz Abrines, diputado y portavoz de Grupo Popular en Comisión de Presupuestos y Hacienda del PP en la Asamblea de Madrid, desmonta las mentiras de las medidas económicas de las que se ha vanagloriado Pedro Sánchez en el Congreso de Diputados.

«Lo primero que hay que decir es que estamos con un Gobierno que no funciona desde un punto de vista racional sino afronta todo desde la desinformación y la propaganda. Ese gran anuncio de la ‘histórica’ movilización de 200.000 millones de euros es un anuncio vacío porque 100.000 iban a ser avales a las empresas, 83.000 millones que salían no se explicó cómo del sector privado y 17.000 millones que ya veríamos como se movilizarían».

«Lo importante es que los 100.000 millones de euros para inyectar liquidez son solo avales. Pero lo peor es que no son ni eso: el ICO lo que ha hecho es aprobar 20.000 millones de euros pero de forma absurda, estableciendo un cupo para cada entidad financiera y no transferible. ¿Qué está sucediendo? Que la gente tiene enormes problemas para acceder a esos crétidos»

«Si esos 20.000 millones son devueltos por los empresarios, pues entonces no tendrá coste para el Estado y será falso que haya movilizado nada. Es una solución provisional, no están ayudando a las pymes y a los autónomos que están sufriendo un cierre forzoso por decreto. Lo que no se puede hacer es cargar con todos los costes que supone esa decisión»

«En el tema de los ERTES también hay trampa porque los han condicionado que las empresas mantengan los empleos seis meses después del estado de alarma. Hay muchas empresas que no podrán acogerse a eso porque no saben que pasará en octubre. Luego están los permisos retribuidos en los que obligan a los empresarios a dar vacaciones pero pagadas por la empresa. El Estado invita pero paga el empresario».

«Y luego la prohibición de despido por causa mayor, que lo único que hace es agudizar el problema de las pymes y los autónomos. LO único que hacen es frenar el aumento de parados temporalmente pero a futuro al final se disparará el paro porque dentro de dos meses esos trabajadores se quedarán sin empleo. Es igual que la moratoria a los autónomos, que es un aplazamiento pero no una condonación que es lo que debería ser».