EE.UU: el desplome histórico del petróleo hace que se quede sin espacio para almacenar su crudo

Este lunes 21 de abril, los precios del petróleo estadounidense se desplomaron a niveles sin precedentes.

El precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, ha cotizado en negativo por primera vez en su historia, culminando así una jornada en la que se ha desplomado por completo.

El West Texas Intermediate (WTI), de referencia en el mercado global, comenzó el día en torno a los US$18 y llegó a hundirse a los US$-37,63 entrada la tarde.

Cayó tan bajo que alcanzó lo que los analistas llaman «cotización en negativo»: en otras palabras, que los productores pagaban para que los consumidores les hicieran el favor de llevarse los barriles.

Esta es otra de las consecuencias que deja a su paso el coronavirus, pues debido a la caída en la demanda de crudo, EE.UU., que compite por ser el mayor productor del mundo, se enfrenta al insólito desafío de qué hacer con los hidrocarburos que produce.

Sus principales instalaciones para almacenamiento de crudo (incluida la mayor del país, en Oklahoma) han comenzado a llenarse y se teme que puedan alcanzar su nivel máximo en muy poco tiempo.

«Los futuros del WTI de mayo están experimentando ventas masivas, ya que expiran mañana. Todos los inversores que no quieran entrega física necesitan vender el contrato de mayo antes de su vencimiento. Además, no hay compradores físicos para este contrato, ya que las capacidades de almacenamiento en EEUU han alcanzado su máximo», ha explicado el gestor de Vontobel AM, Michel Salden, en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Por otro lado, el mes pasado Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, alerto que «en algún momento, muy pronto, es posible que la capacidad de almacenamiento de petróleo a nivel global alcance su límite».

Mientras Rystad Energy, una consultora petrolera con sede en Oslo, estimó que el 76% del almacenamiento mundial ya estaba lleno y que era probable que el mundo se quedaría sin lugares donde guardar su crudo este abril.

¿Cómo se llegó a este punto?

En una entrevista realizada por la BBC Mundo a Jorge Piñón, experto en temas energéticos de la Universidad de Texas (EE.UU.), explica que la crisis generada por la expansión del Covid-19 solo hizo agravar la brecha entre la producción y el consumo de petróleo a nivel global.

Y Estados Unidos, como mayor productor mundial de petróleo desde 2018, no está ajeno a esa circunstancia.

«El problema que tenemos hoy en día -y el talón de Aquiles que tiene la industria de hidrocarburos- no es la oferta. Todos sabemos que hay suficiente petróleo en el mundo, el problema está en la demanda y cómo se va a recuperar después de esta crisis», considera.

Por otro lado, la semana pasada, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) calificó 2020 como «el peor año de la historia para el petróleo» y se refirió al presente mes como «abril negro», alertando, además, de que el exceso de oferta pondría a prueba la capacidad mundial de almacenar crudo, con el riesgo de que la saturación en algunos yacimientos obligue a parar la producción.

¿Por qué el petróleo Texas de EEUU se derrumba mucho más que el crudo Brent europeo?

En el caso del petróleo de referencia en Europa, el precio del barril de Brent se situaba en torno a los 25,57 dólares, un 8,9% inferior al del cierre del pasado viernes 17 de abril. En lo que va de año, este ha caído en torno a un 64%.

Aunque estos dos tipos de petróleo son muy parecidos (tienen poco azufre, siendo dulces y ligeros, que son los crudos más demandados), ahora mismo tiene un mayor problema de exceso de oferta el West Texas que el Brent.

En varios lugares de Estados Unidos, se está acabando el espacio para almacenar este tipo de crudo, mientras que la industria del shale oil sigue bombeando para mantener su actividad, generando mucho más crudo del que consumen los norteamericanos.

De esta manera, los buques petroleros, que habitualmente se usan para exportar el crudo, están siendo empleados como plataformas flotantes para almacenar esta materia prima (porque en tierra la infraestructura está al límite), lo que ha disparado el precio de estas embarcaciones, obligando al West Texas a ofrecer un descuento mayor para intentar ser atractivo fuera de EEUU.

El petróleo en general (tanto West Texas (WTI), como Brent y otras variedades) está sufriendo el mayor desplome de la demanda en su historia a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Hay que tener en cuenta que WTI aguantó mejor el principio de la crisis del coronavirus. En EEUU se tomaron medidas restrictivas más tarde que en Europa y Asia, por lo que la demanda real no ha empezado a sufrir el golpe de forma clara hasta finales de marzo.

Aunado a esto, la guerra de precios y producción que mantuvieron Rusia y Arabia Saudí afectó sobremanera al Brent, que es la referencia que compite directamente con el crudo que se produce en la mayor parte de la La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia.

La OPEP pronosticó que la demanda de crudo descendería en torno a 20 millones de barriles por día en abril. En el conjunto del año, la demanda se reducirá en 6,91 millones de barriles por jornada.

Si estos países producen mucho crudo a precio muy barato, los productores de Brent se ven obligados a reducir el precio de su petróleo para competir con otros crudos, mientras que el WTI tenía la ventaja de encontrarse con un vasto océano de por medio que encarece algo el transporte. Aún así también se vio arrastrado en parte por llegada de crudo (sobre todo saudí y e iraquí) más barato.

Varias compañías refinadoras de EE.UU. anunciaron desde finales de marzo que reducirían también sus niveles de procesamiento en abril, lo que incidió también de forma negativa en la salida del crudo que se extrae.

En general, hasta finales del pasado mes, circulaban cerca de 10 millones de barriles de petróleo por las aguas del mundo, cerca del 10% del consumo diario mundial en tiempos normales.