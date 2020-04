EL PUFO ES TODAVÍA MÁS GORDO QUE EL DE LOS TEST CHINOS 'CHUNGOS'

El Gobierno socialcomunista soltó 24 millones a un bróker por los dos millones de mascarillas ‘fake’ que han infectado a cientos de sanitarios

El material que presenta problemas fue fabricando por la compañía china Garry Galaxy, pero el Ejecutivo no las compró directamente a esa empresa, sino a un bróker de suministros sanitarios del mismo país llamado Hangzhou Ruining Trading Co. Ltd. Es un modelo de protección de nivel FFP2