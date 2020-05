Pensiones: de camino a la congelación

La crisis del coronavirus va a obligar a un fuerte tijeretazo en lo social y vendrán los recortes en los próximos meses. De momento, este año no se tocarán las pensiones, ni bajarán, ni previsiblemente subirán, tal y como había prometido el Gobierno. El próximo año están de camino a la congelación según la previsión de economistas y expertos.

Por otro lado, desde los sindicatos UGT y CCOO han hecho un llamamiento a la calma e insisten en que la actual crisis no tiene nada que ver con la de 2008. En el peor de los escenarios, los pensionistas podrían sufrir recortes si la situación a más y España tiene que pedir un rescate a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Estos recortes podrían afectar a las pensiones más elevadas, aunque no se tocarían las mínimas ni las no contributivas.

El líder del PP, Pablo Casado, en una entrevista en ‘Herrera en COPE’, hace unos días exigía que Pedro Sánchez reconociera a los españoles si va a acudir a un rescate y cuál va a ser su coste. «Sánchez va a tener que congelar las pensiones, recortar el sueldo a los funcionarios y tal vez reducir las prestaciones de paro. Que vaya diciéndolo. No puede ser que en otoño nos encontremos con este plan de recortes masivos que, por cierto, Sánchez ya votó como diputado en la anterior crisis con Zapatero como presidente», ha asegurado Casado. El presidente del PP considera que Bruselas pedirá al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos un recorte de 35.000 millones de euros para acceder a dichas ayudas.

Ya en mayo de 2010, José Luis Rodríguez Zapatero acometió el mayor ajuste de gasto social en la España democrática para salvar a España del rescate. Un recorte que pasó a la historia por ser la primera vez que un presidente rebajaba el salario de los empleados públicos. En 2010 se reducía el sueldo un 5% y se congelaba para 2011. Todo esto sumado a la suspensión para 2011 de la revalorización de las pensiones, excluyendo a las no contributivas y las pensiones mínimas.

Por su parte, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha negado que las pensiones vayan a recortarse. De hecho, ha señalado “el compromiso del Gobierno con los pensionistas y con los niveles de las pensiones y con el mantenimiento de su poder adquisitivo sigue absolutamente intacto. Y además es que se va a producir así”.