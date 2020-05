Caos en el Gobierno con las rebajas: ahora dice que sí las permite pero nadie lo tiene muy claro

No se aclaran ni ellos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicaba una disposición adicional el pasado 9 de mayo de 2020 en la que decretaba que los comercios, a parte de controlar el aforo, no podrían realizar «acciones comerciales» a fin de evitar aglomeraciones. Las alarmas saltaron cuando, según esta medida, las rebajas no llegarán a las tiendas físicas pero sí a las plataformas de Internet.

No han pasado ni 24 horas para que el Gobierno cambiara de opinión, ha sido el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que ha matizado que sí se permiten las rebajas siempre y cuando no haya aglomeraciones.

Acotex, la patronal de la industria textil, solicitó ayer explicaciones a Industria sobre la prohibición publicada en el BOE. «Nos lo encontramos en la orden del sábado, y a pesar de que es un tema tan importante para el comercio no se nos había informado», explicaba Eduardo Zamácola, presidente de Acotex.

Por su parte, desde Comercio han aclarado que, según su interpretación, lo que se prohíbe son las aglomeraciones pero no las rebajas en las tiendas. En respuesta, el departamento de Reyes Maroto señala que se trata de una primera interpretación a la disposición adicional segunda de la Orden y que se ha enviado la consulta al Ministerio de Sanidad. No obstante, según la opinión de Comercio, «no hay que interpretar lo establecido en la mencionada disposición adicional segunda en el sentido de que lo que se restringe y por tanto se prohíbe son las rebajas o promociones en sí mismas, ya que esto requeriría una modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista y la misma no se ha producido, si no que se trata de una medida que tiene como finalidad evitar las posibles aglomeraciones provocadas por acciones comerciales».

Sin embargo, Comercio aclara que «si los responsables de un establecimiento comercial creen que por el tipo de acción comercial, tipo de productos ofertados, por cómo se han desarrollado las rebajas o promociones en otras ocasiones, por la falta de medios para poder controlar posibles aglomeraciones, por la localización del establecimiento o su distribución interior, es probable que se produzcan dichas aglomeraciones, no podrán llevar a cabo las acciones comerciales que puedan dar lugar a las mismas».