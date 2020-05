¿Usted se lo cree? El Gobierno promete que no tocará las pensiones

Con la crisis económica a causa del coronavirus se han extendido las dudas sobre el futuro de las pensiones. Sin embargo, ahora, desde el Gobierno han mandado un mensaje de ‘tranquilidad’ asegurando que no se verán afectadas.

José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha afirmado este 18 de abril de 2020 que garantiza «absolutamente» que el Gobierno no recortará las pensiones en España, a pesar del mayor gasto como consecuencia de la crisis originada por la pandemia.

En una entrevista en RNE, Escrivá ha subrayado que «en cuanto pasen las urgencias del Covid-19», la intención del Ejecutivo es crear, junto con el Pacto de Toledo, un marco estable a medio plazo para el sistema de pensiones, donde mantengan su poder adquisitivo y la edad efectiva de jubilación se aproxime a la legal.

«Ese es el plan y lo retomaremos», ha sentenciado el ministro, que ha incidido en que el aumento de deuda y los menores ingresos causados por la crisis, «y que se puede extender un año como máximo», es temporal y no estructural. «Por tanto, todas estas referencias que se están haciendo sobre las pensiones me parece que no están sustentadas en nada sólido», ha añadido.

Sobre el ingreso mínimo vital aprobado en el último Consejo de Ministros de mayo, Escrivá ha garantizado que la renta mínima «no sufrirá más retrasos» y aunque no ha concretado cuándo podrá empezar a cobrarse ha asegurado que será «con bastante rapidez». «Desde el momento en que se apruebe el Real Decreto, se podrá solicitar el ingreso mínimo vital y se reconocerá el derecho a partir de esa circunstancia», ha afirmado el ministro.

Estas promesas generan poca confianza para los españoles debido a las continuas contradicciones en las que ha caído el Gobierno desde el inicio de la crisis sanitaria. Desde el uso obligatorio de las mascarillas a las rebajas.