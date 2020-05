Desastre: 300.000 autónomos cerrarán su negocio y el 33% hará recortes en plantilla

La crisis sanitaria a consecuencia del coronavirus se ha transformado en una crisis económica de gran magnitud, de forma que los autónomos ha sido un grupo duramente golpeado.

Según la encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), uno de cada diez autónomos, en torno a 300.000, prevé tener que cerrar su actividad este año, y un 40,5% del colectivo duda si podrá continuar. El análisis ha sido elaborado preguntando a 3.077 autónomos entre los días 15 y 16 de mayo, con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 1,8%, teniendo en cuenta la heterogeneidad del colectivo.

A día de hoy, 6 de cada 10 autónomos (59,9%) ya han vuelto a la actividad tras el parón obligado por la pandemia. En este 59,9% están incluidos el 22,1% de autónomos que no han parado durante estos 2 meses. Por el contrario, un 39,7% afirma que en este proceso de desescalada aún no han podido iniciar su actividad.

Así pues, de los autónomos que ya tienen su actividad en activo, el 59,1% afirma que su negocio está funcionando al 30%. Únicamente el 5,8% de los autónomos encuestados señala que su actividad funciona al 100%. El 39,7% de los autónomos afirman no haber iniciado su actividad, y el 45,9% responde que no lo ha hecho porque su actividad no está permitida. Frente a esto, el 29,3% apunta que, a pesar de poder abrir, las condiciones que tiene para hacerlo no le compensan pues le suponen más pérdidas y uno de cada cinco, el 19,4% afirma que iniciará su actividad en las próximas semanas.

En cuanto al tema laboral, uno de cada tres autónomos (33%) prevé disminuir su plantilla en los próximos meses, aunque un 45,2% de los autónomos sí tiene pensado mantener todos los empleos.

De hecho, a pesar de la situación, únicamente el 3,8% de los autónomos se ha dado de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La facturación ha disminuido para el 90,6% de los autónomos encuestados. Hay un 4,6% que afirma que su facturación se ha mantenido igual a antes del estado de alarma y un 1,8% de los autónomos que responde que su facturación ha aumentado.

Así, nueve de cada diez autónomos afirma que su facturación disminuirá en 2020 y de ellos, el 72,5% cifra dicha disminución en más de un 40%. Solo el 1% de los autónomos considera que cerrará el año con una facturación superior a la del 2019.