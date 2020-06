Estas son las sanciones para los que cometan fraude en el Ingreso Mínimo Vital

El Consejo de Ministros ha aprobado el Ingreso Mínimo Vital, una medida que lleva anunciando desde hace tiempo. Los beneficiarios recibirán entre 460 y 1.100 euros mensuales, dependiendo de las circunstancias de cada núcleo familiar. De esta forma, 850.000 hogares podrán acceder a ella y su coste para las arcas del Estado será de unos 3.000 millones de euros al año. La prestación podrá solicitarse a partir del próximo 15 de junio.

De esta forma, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este 1 de junio de 2020 el Real Decreto Ley que regula las condiciones para acceder a esta prestación y también aclara las sanciones ante las infracciones que pudieran cometerse para acceder al Ingreso Mínimo Vital.

El Gobierno detalla que las infracciones son consideradas como leves, graves y muy graves.

Considera leves aquellas que se ocasionan por no proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, «así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello no se haya derivado la percepción o conservación indebida de la prestación», aclara.

Por otro lado, son infracciones graves el hecho de no proporcionar la documentación e información precisa en orden a la acreditación de los requisitos y la conservación de la prestación, así como para garantizar la recepción de notificaciones y comunicaciones, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior al 50 por ciento de la que le correspondería. También, no comunicar cualquier cambio o situación que pudiera dar lugar a la modificación, suspensión o extinción de la prestación, en el plazo de treinta días desde que estos se produzcan, cuando de ello se hubiera derivado una percepción indebida, en cuantía mensual, inferior al 50 por ciento de la que le correspondería. En tercer lugar, no cumplir con la obligación de comunicar con carácter previo el desplazamiento al extranjero, cuando el mismo sea por tiempo superior a quince días e inferior a noventa días al año. Por otro lado, la comisión de una tercera infracción leve, siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas leves del mismo tipo.

Las infracciones muy graves se consideran el desplazamiento al extranjero, por tiempo superior a noventa días al año, sin haber comunicado ni justificado al Instituto Nacional de la Seguridad Social con carácter previo su salida de España. También, actuar fraudulentamente con el fin de obtener prestaciones indebidas o superiores a las que correspondan o prolongar indebidamente su disfrute, mediante la aportación de datos o documentos falsos. En tercer lugar, la comisión de una tercera infracción grave siempre que en un plazo de un año anterior hubiera sido sancionado por dos faltas graves del mismo tipo.

Dentro de las infracciones, las graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta tres meses. Las infracciones muy graves se sancionarán con la pérdida de la prestación por un periodo de hasta seis meses.

Si dentro de las infracciones graves o muy graves, hubiese falseamiento en la declaración de ingresos o patrimonio , además de la correspondiente sanción y obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas, la persona beneficiaria podría decretarse la extinción del derecho e impedir su solicitud durante un periodo de dos años.

La prestación se podría extinguir e impedir acceder a ella durante cinco años «cuando el sujeto infractor haya sido sancionado por infracción muy grave, en virtud de resolución firme en vía administrativa, dentro de los cinco años anteriores a la comisión de una infracción muy grave».