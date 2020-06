¡La primera en la frente! La Seguridad Social, colapsada de peticiones para recibir el Ingreso Mínimo Vital

La gran cantidad de solicitudes para obtener el Ingreso Mínimo Vital ha provocado el colapso de la web de la Seguridad Social minutos después de que se abriera el plazo para solicitar el subsidio en la medianoche de este 15 de junio de 2020.

El portal ofrece información sobre el ‘cheque’ aprobado en el Consejo de Ministros el 29 de mayo. La página también permite comprobar al usuario si puede beneficiarse de esta prestación y su cuantía, a través del Simulador del Ingreso Mínimo Vital. Pero lo cierto es que aquellos que trataron de acceder al servicio se encontraron con un portal colapsado debido al gran número de usuarios activos.

Con esta medida que lleva anunciando desde hace tiempo el Ejecutivo, los beneficiarios recibirán entre 460 y 1.100 euros mensuales, dependiendo de las circunstancias de cada núcleo familiar. De esta forma, 850.000 hogares podrán acceder a ella y su coste para las arcas del Estado será de unos 3.000 millones de euros al año.

Mientras, miles de ERTE sin resolver

Hace unos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comunicaba que unos 255.000 ciudadanos recibirán el próximo 26 de junio el Ingreso Mínimo Vital, es decir, 75.000 hogares, de los que la mitad serán niños. «El próximo 26 junio, 255.000 ciudadanos recibirán el Ingreso Mínimo Vital en sus cuentas bancarias, esto representa que 75.000 hogares desde junio se van a ver beneficiadas de oficio de esta medida, y más de la mitad de los beneficiarios de oficio van a ser menores», ha señalado el líder socialista.

Sánchez ha asegurado que el partido lleva años «defendiendo la necesidad de un #IngresoMínimoVital que actúe como red de protección para los más vulnerables. Una red aún más urgente ante la crisis que vivimos. Es momento de actuar. Porque la recuperación tras el #COVID19 no será justa si no llega a todos y todas» Y concluía afirmando que no dejarán «a nadie» atrás.

El Gobierno social-comunista anuncia esta medida mientras que miles de trabajadores siguen sin cobrar el ERTE. Son en total casi 200.000 trabajadores los que aún están sin recibir la correspondiente prestación.