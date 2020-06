Desastre sin precedentes: los autónomos facturarán en 2020 la mitad que en 2019

La crisis del coronavirus ha tenido unos terribles efectos sobre la economía española, y uno de los más afectados han sido los trabajadores por cuenta propia. De hecho, nueve de cada diez autónomos, el 89,8%, va a disminuir su facturación en relación a años anteriores, de los que siete de cada diez, el 69,26%, sufrirá un descenso por encima del 40%. Esta es la conclusión que se extrae de la tercera encuesta realizada por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ante esta crisis sanitaria.

La nueva normalidad se va instaurando poco a poco, y nueve de cada diez autónomos (88,9%) ya han retomado la actividad tras el parón ocasionado por la pandemia. En este 88,9% están incluidos el 22,5% de autónomos que no han parado durante estos dos meses. No obstante, aún hay un 10,4% que aseguran que aún no han podido iniciar su actividad, lo que supone en torno a 320.000 autónomos que siguen parados y sin ingresos, «en una situación realmente complicada».

De los que ya tienen su actividad en activo, únicamente el 12,1% señala que su actividad funciona al 100%. El 72,4% de los autónomos encuestados señala que su actividad funciona como máximo al 50%.

De los que no han iniciado su actividad, el 41,2% responde que no lo ha hecho porque a pesar de poder abrir, «las condiciones que tiene para hacerlo no le compensan pues le suponen más pérdidas». El 23% indica que iniciará su actividad «en las próximas semanas». Por otro lado, 29,7% de los autónomos apunta que no abre porque su actividad está dentro de las no permitidas.

A pesar de que la situación, únicamente el 4,1% de los autónomos se ha dado de baja en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Pero manifiestan que la facturación ha disminuido para el 89,1% de los autónomos encuestados. Un 7,1% que afirma que su facturación se ha mantenido igual a antes del estado de alarma y un 2,6% de los autónomos que responde que su facturación ha aumentado.

«Además, seis de cada diez, el 59,7% de los autónomos que afirman haber registrado un descenso de su facturación, este descenso ha sido de más de 60%, de los que el 20,2% afirma que el descenso ha sido del 100%», indica ATA.