Los hosteleros, muy cabreados con Sánchez, explotan contra su birria de Plan de Impulso al Sector Turístico

La organización empresarial Hostelería de España ha mostrado su «disconformidad» con el Plan de Impulso al Sector Turístico, que ha presentado este 18 de junio de 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además han calificado de «insignificante» la dotación de 4.262 millones de euros.

La patronal hostelera, que representa a más de 270.000 restaurantes, bares, cafeterías y pubs, asegura que desde que comenzó la paralización causada por la crisis del coronavirus, han demandado al Ejecutivo «la participación activa en la elaboración de este plan en reiteradas ocasiones». Sin embargo, aunque han trasladado sus peticiones con las medidas de rescate que necesita el sector para «no hundirlo más», las medidas contempladas en dicho plan «no son en absoluto suficientes«, aclara.

Los hosteleros señalan que una de las medidas más urgentes que el sector turístico necesita es la extensión de los ERTE por fuerza mayor hasta finales de año. «Nuestro sector se ha visto inmerso en un periodo de inactividad de casi cuatro meses, y pese al comienzo de la actividad, va a ser imposible recuperar los valores de empleo anteriores a la crisis, con un descenso significativo de la actividad turística este 2020. Pese al acuerdo de los agentes sociales en este sentido, el plan presentado hoy no contempla esta medida que es de carácter urgente para el sector», demanda.

Otra de las medidas que ha solicitado al Gobierno y que no se han contemplado, son los planes para incentivar el turismo local. «Sin incentivos, no vamos a poder reactivar el sector. Agradecemos el esfuerzo del Ejecutivo en la campaña de comunicación y publicidad para fomentar el turismo nacional que contempla el plan, pero la economía de los españoles se ha visto gravemente dañada con esta crisis y, sin ayudas económicas, el nivel de reactivación no va a ser suficiente. Necesitamos planes de incentivo como han hecho otros países europeos: subvenciones a empresas de actividad turística y bonos turísticos para gastar en hostelería de la geografía española, entre otros», reiteran.

De esta forma, los 4.262 millones de euros (de los que 3.300 corresponden a líneas de financiación ICO y Thomas Cook) que el Gobierno va a inyectar al turismo son «insignificantes» para un sector que aporta el 12,3% del PIB.