Estos son los lugares paradisíacos para jubilarse por sus bajos impuestos

Un clima atrayente, un buen sistema sanitario o un coste de vida económico son algunos de los factores a la hora de elegir un lugar en el extranjero para jubilarse. Lo cierto es que a pesar de esto, en muchos de ellos hay que pagar altos impuestos sobre la pensión. No obstante, hay en algunos lugares en los que se puede disfrutar de la ‘etapa dorada’ con unos impuestos bajos o incluso nulos.

Según ‘Love Money’ estos son los mejores rincones del mundo en los que jubilarse:

Las Islas Caimán

Compuesto por tres islas en el mar de Jamaica occidental, las Islas Caimán decidieron seguir dependiendo de Gran Bretaña en 1962. El territorio tiene 99.000 empresas activas en 2016, aprovechando la falta del impuesto de sociedades. De la misma forma, no hay impuestos individuales ni IVA en este territorio. La parte negativa es que el coste de vida es mucho más elevado, y los alimentos cuestan más como un impuesto indirecto.

Las Bahamas

El archipiélago de las Bahamas y sus 700 islas, incluida la pacífica Mayaguana y la «capital mundial de navegación» Los Abacos, son uno de los mejores destinos para jubilarse. Los residentes no solo disfrutan de aguas azules y cristalinas, sino que no están sujetos al impuesto sobre la renta, independientemente de dónde ganen su dinero. Para convertirse en residente solo hay que pagar 917 euros al año, o para recibir residencia permanente debe invertir al menos 229.000 euros en adquirir una propiedad.

Las Islas Vírgenes Británicas

Otro territorio británico ubicado en el Caribe con playas de aguas cristalinas y de arrecifes. Aquí no se paga IVA, impuesto de sucesiones o impuesto sobre ganancias de capital.

Borneo

La isla en Borneo no tienen ningún impuesto personal a las personas, solo exige que aquellos que ganan paguen el 5% de su salario a un fondo de previsión administrado por el estado.

Mónaco

Localizado en la costa mediterránea de Francia, Mónaco es el lugar en el que residen ricos y famosos. El estado independiente no requiere ingresos de sus residentes, sin embargo, si desea jubilarse allí, debe presentar una prueba de riqueza para presentar su solicitud y hacer un depósito bancario de cerca de 1 millón de euros.

Omán

Este país limita con Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Además de la falta de impuestos personales, la capital del país árabe, Muscat, es muy cultural.

Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos no tienen impuesto personal ni impuesto de sociedades, por lo que es un país atractivo para jubilarse. El clima del país es cálido y soleado, con veranos que alcanzan los 30-50 ° C y los inviernos tienen temperaturas de entre 10-18 ° C.