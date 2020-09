‘Guantazo’ de Garamendi al Gobierno por querer derogar la reforma laboral: «Me parece una locura y una irresponsabilidad»

El Gobierno quiere derogar la reforma laboral este curso político, según el plan normativo aprobado este 8 de septiembre de 2020 por el Consejo de Ministros.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, se escudó en la creación de «empleo digno» y destacó el papel que debe jugar el «diálogo social con patronal y sindicatos». El Ejecutivo quiere empezar por los aspectos que considera «más lesivos» como la subcontratación, la prevalencia de los convenios o su ultraactividad.

Una decisión que no comparte el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, que en una entrevista para ‘La Brújula’ (Onda Cero) ha expresado su desaprobación con esta medida del Ejecutivo.

El presidente de la CEOE reconoce que «estamos viviendo una situación económica complicadísima» y lamenta que «haya esta inseguridad jurídica» y recuerda que «en economía la palabra confianza es la clave». A su juicio, no toca modificar la reforma laboral ahora y «estos anuncios tan gratuitos provocarán una hecatombe en la confianza».

«No nos ha gustado»

Por eso, precisa que el anuncio del Ejecutivo de que va a derogar la reforma laboral, «ni son formas ni tiempos y sinceramente me parece una locura y una irresponsabilidad«. Asegura que «en nombre de los empresarios españoles, que no nos ha gustado, es decir, que no toca. Hay anuncios que hacen mucho daño a la economía y este es uno de ellos».

Por su parte, una de sus grandes propuestas es «una campaña potentísima para que la gente vuelva al pequeño comercio«, algo que cree muy relevante, ya que «es muy triste que ahora, a través de una pantalla, las relaciones no son las mismas y el pequeño comercio tiene la clave».

Además, aprovechó para sacarle los colores otra vez al Gobierno confesando que todavía no ha recibido una propuesta para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que terminan su vigencia el último día de septiembre.