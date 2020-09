Guía para pensionistas: ¿Cómo puedo realizar trámites sin moverme de casa?

La Sede Electrónica de la Seguridad Social permite realizar trámites por Internet en lugar de tener que desplazarse presencialmente a las oficinas, lo que nos lleva a ahorrar tiempo. Desde el portal Tu Seguridad Social podemos solicitar nuestra pensión de jubilación, descargar nuestra vida laboral y hacer cualquier otro trámite o servicio relacionado con las prestaciones sociales.

Para acceder a esta oficina necesitamos tener un certificado digital válido o estar registrados en la plataforma Cl@ve. Este sistema es una forma de realizar trámites por Internet con una validez limitada en el tiempo y que se puede renovar cada vez que necesitemos. El sistema de identificación electrónica está basado en el uso de un código elegido por el usuario y un PIN comunicado al teléfono mediante la app Cl@ve PIN o con un mensaje SMS.

Entre las ventajas que ofrece es que es muy sencillo, no es necesario recordar una contraseña de forma permanente y su validez es limitada en el tiempo, lo que hace que sea más seguro.

Una vez registrados tenemos que obtener una Cl@ve PIN para acceder a los trámites.

Se puede obtener el PIN de dos formas: por aplicación móvil Cl@ve PIN o recibir el PIN mediante SMS. Deberás utilizar el PIN que has recibido para completar el acceso al sistema antes de 10 minutos. Pasado ese tiempo, si no has llegado a acceder a Cl@ve, deberás solicitar un nuevo PIN.

Para mejorar la seguridad, el sistema Cl@ve PIN ha modificado su comportamiento, configurándose como una clave de un solo uso (OTP), de forma que se garantice que siempre que se solicite una autenticación sea necesario obtener un nuevo PIN .

De esta forma, el PIN que recibes en tu teléfono móvil sólo puede ser utilizado una vez para completar el acceso al sistema.