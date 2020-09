El ocio nocturno no aguanta la inoperancia de Sánchez: «Es increíble lo que está haciendo el Gobierno, ¡no podemos más!»

La situación es crítica. El ocio nocturno está cerrado en España desde hace más de un mes, y el 60% del sector lleva cerrado desde marzo.

Por este motivo, empresarios y trabajadores de Madrid se encerraron este miércoles 23 de septiembre de 2020 a modo de protesta en varios locales para solicitar la ampliación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y evitar el descalabro de 1.800 empresas y así como la destrucción de más de 9.300 puestos de trabajo ante el cierre decretado a finales de agosto.

Ramón Mas, presidente Federación Empresarios de ocio ‘España de Noche’ ha denunciado la delicada situación del sector en ‘Espejo Público’ (Antena 3), espacio presentado por Susanna Griso.

«Nuestra situación es absolutamente dantesca. No tenemos ingresos, la actividad está cerrada. No podemos producir ni generar nada«, manifiesta Ramón Mas.

«En España no hay ni plan»

Una situación que se agrava más teniendo en cuenta las declaraciones que hizo el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en este mismo espacio, en relación a las negociaciones para extender los expedientes de regulación temporal de empleo más allá del 30 de septiembre. Escrivá se ha mostrado convencido de que no puede haber “un café para todos” en el acuerdo para prolongar los ERTE porque la pandemia “no afecta a todas las empresas por igual”. Terrible.

Por su parte, el sector del ocio nocturno ha solicitado la exoneración del 100% «porque no podemos abrir.», explica Mas. «La obligación del Gobierno es ayudarnos. En Europa los planes ya se han ejecutado. El ayuntamiento de Berlín ya ha pagado a las discotecas, en Reino Unido, Francia e Italia, también. En España no hay ni plan. No podemos consentir que esto continúe así», denuncia.

Ramon Mas explica que el sector necesita que los ERTE sean «flexibles ‘sine díe’, hasta que el Gobierno no nos deje abrir, no podemos pagar».

«Necesitamos dinero dentro de las empresas. Entre Barcelona y Madrid, el sector lleva quemado más de 120 millones de euros. Estamos pagando Seguridad Social cuando estamos cerrados. Estamos pagando, alquiler, luz, suministros… ¡No podemos más!»

El presidente de ‘España de Noche’ lamenta que el sector está «absolutamente destrozado» y que «el 40% de los trabajadores no ha cobrado del SEPE».

Para finalizar, ha recodado que el 26 de mayo le envió una carta junto a CCOO a la responsable de Trabajo y que no han recibido respuesta aún. «Es increíble lo que está haciendo el Gobierno con los trabajadores del sector y las empresas», ha concluido.