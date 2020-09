Garamendi ajusta cuentas con Iglesias y Garzón: «Quienes critican al Rey solo buscar generar confrontación en la sociedad»

Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ve con verdadera preocupación el panorama político español.

En una larga entrevista en el diario ABC este 27 de septiembre de 2020, comenta este empresario que con la actual crispación es prácticamente imposible avanzar hacia la salida de la crisis:

Recuerda que se trata de trabajar con sentido de Estado y no de estar dando vaivenes:

Nosotros trabajamos con independencia, con sentido de estado porque queremos a nuestro país, y con lealtad institucional. Buscamos acuerdos, y si no se consiguen pues trasladamos un mensaje de calma, sin extremos, porque la sociedad es lo que está pidiendo y no se merece los vaivenes de este Gobierno. La ideología no es buena para la economía, donde dos y dos son cuatro, no son siete ni uno.