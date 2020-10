Daniel Lacalle baja de la nube a Sánchez por su ‘show’ en el plan económico: «¡Sus promesas son falsas!»

Menudo espectáculo el que montó Pedro Sánchez este 7 de octubre de 2020 en la presentación del Plan de Recuperación con el que movilizará 72.000 millones de euros de dinero público de los fondos europeos en los próximos tres años.

Una propuesta muy cuestionada por los expertos que apuntan que se trata de un plan irreal y demagogo. El economista Daniel Lacalle ha tachado de «propaganda» las promesas del presidente del Gobierno.

«Es de un ejercicio de grandilocuencia y megalomanía alucinante. No he visto jamás en la Unión Europea, y desde luego, no he visto nada tan adecuado para un entorno tan complicado como el que vivimos. Una máquina de propaganda que no se corresponde ni con las circunstancias ni con el entorno. Ningún país ni ningún presidente ha montado este show para presentar los fondos de recuperación», ha denunciado en Radio Intereconomía.

Durante su intervención, el líder del Ejecutivo anunció la creación de 800.000 puestos de trabajo y aseguró que esperaba que durante este periodo el dinero sirviese para aportar un crecimiento de 2,5 puntos porcentuales de PIB al año.

Una afirmación que Lacalle ha desmentido por completo: «No puede crear empleo público ni privado«. Asimismo, el economista ha recordado que la promesa de crear 800.000 puestos de trabajo, nos recuerda a «épocas pasadas» que ya hemos vivido de «promesas similares» con Felipe González, Zapatero.

«Ahora esta irresponsabilidad y la vez propaganda absolutamente innecesaria… Por otro lado, aún tenemos 730.000 personas en ERTE eso significa que está prometiendo prácticamente no crear ningún empleo. La imprudencia y la demagogia no son las políticas que se tienen que implementar».

El economista ha criticado que «ningún país de la UE está haciendo una utilización demagógica y propagandística y haciendo promesas absolutamente falsas». Al mismo tiempo ha lamentado que la empresa está «totalmente olvidada», ya que algunos de los empresarios que estaban en la presentación «explicaban que se habían enterado de todo esto a la vez que los medios de comunicación».

«Se parte de la base de que la empresa es el problema. España es el único país de la Unión Europea que pone a los ministerios como comisario político que elige quién es el ganador y quién es el perdedor dependiendo de criterios obviamente políticos cuando lo que se necesita es hacer un ejercicio serio de presentación de proyectos con rentabilidad económica real».

El gobierno se ha equivocado en todas sus previsiones de crecimiento

Daniel Lacalle también ha participado este 8 de octubre de 2020 en ‘El programa de Ana Rosa’, donde ha vuelto a recordar que la ministra de Economía, Nadia Calviño, «se ha equivocado en todas sus estimaciones».

La responsable de la materia económica «ha estado agosto y septiembre repitiendo prácticamente en todos los medios que estábamos en una recuperación robusta».

Ella misma fue la que dijo al principio de la pandemia que iba a tener un impacto poco relevante en la economía. «Se han equivocado mucho y a peor. Las evidencias del pasado nos dicen que debemos ser mucho más cautelosos. No se puede decir es que son estimaciones conservadoras», ha indicado Lacalle.