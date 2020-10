Entrevista al analista financiero Álvaro Climent: «Que Sánchez no nos cuente milongas, no habrá recuperación en varios años»

El plan de recuperación con el que el Gobierno de Pedro Sánchez pretende reimpulsar la economía tras el desplome causado por su nefasta gestión del coronavirus y crear 800.000 empleos en los próximos tres años, apoyado en 71.400 millones de euros procedentes de fondos europeos.

Le han denominado pomposamente ‘Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española’, agrupando las inversiones en lo que ha llamado las «diez políticas tractoras» del giro que se quiere imprimir a la economía española y que son las siguientes:

Agenda urbana y rural, la lucha contra la despoblación y el desarrollo de la agricultura (16 % de los fondos, unos 11.400 millones de euros en tres años).

Infraestructuras y ecosistemas resilientes (12 %, unos 8.500 millones de euros).

Transición energética justa e inclusiva (9 %, unos 6.400 millones de euros).

Administración para el siglo XXI (5 %, unos 3.500 millones de euros).

Modernización y digitalización de empresas (17 %, unos 12.100 millones de euros).

Pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud (17 %, unos 12.100 millones de euros).

Educación (18 %, unos 12.800 millones de euros).

Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo (6 %, unos 4.300 millones de euros).

Desarrollo de la de la cultura y el deporte (1,1 %, unos 785 millones de euros)

Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, el prestigioso experto en fondos de inversión, Álvaro Climent, advirte con escepticismo de que «este es el Gobierno de la palabrejas».

«Ver que toda la recuperación la fían a los ecológico y lo digital me asusta. Y luego veo las ‘diez políticas palanca’ y no me las creo. «Una Administración para el siglo XXI. ¿Los 800.000 empleos serán empleados públicos?»

«Me llama la atención en las diez «políticas palanca» donde Sánchez se va a gastar los 72.000 millones del dinero europeo la última: «modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. ¿Qué tiene que ver lo inclusivo con los impuestos»

«Todo esto es una auténtica farfollada»

«No va a haber recuperación, que no nos cuenten milongas»

«Que vengan ahora a contarnos que van a crear 800.000 empleos (la misma cifra de Felipe González) es jugar con la gente. Los índices que estamos mirando dejan a España en la última posición de Europa. Que no nos cuenten milongas»