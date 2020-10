Momentazo: filman el instante en el que despiertan a Paul Milgrom para comunicarle que ha ganado el Nobel

La Academia de las Ciencias de Suecia anunció este 12 de octubre de 2020 a los estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson como ganadores del Premio Nobel de Economía, por sus investigaciones sobre la teoría de subastas.

Las autoridades suecas sostuvieron que Milgrom y Wilson, de 72 y 83 años, mejoraron la teoría de subastas, una rama de la teoría de juegos, utilizada en la asignación de frecuencias de telecomunicaciones, como la 5G.

El momento en el que comunicaban a Paul Milgrom su galardón se ha hecho viral ya que este estaba dormido, motivo por el que no respondió a la llamada desde Estocolmo, mientras que su compañero y vecino Wilson fue informado por la Real Academia e instantes después trasladó la noticia a Milgrom.

El instante se filmó a través de la cámara del timbre inteligente que inmortalizó cómo Wilson y su esposa, que viven al lado de Paul Milgrom, se acercaron a su domicilio para comunicarle la gran noticia.

El video del momento para ambos economistas fue compartido en Twitter por la Universidad de Stanford, y en él se puede ver lo inesperada que resulta la noticia para Milgrom.

«¿Paul? Soy Bob Wilson», saludó su colega después de llamar varias veces a la puerta. «¡Has ganado el Premio Nobel y están intentando contactar contigo!, pero no lo consiguen, no parecen tener tu número». «Les hemos dado tu número de móvil», añadió su mujer.

«Sí… Sí, ok», contestó Milgrom. «¿Vas a contestar el teléfono?», preguntó la mujer entre risas. «Sí», respondió el economista.

Este premio, al igual que los de las demás categorías, serán entregados el próximo 10 de diciembre.

