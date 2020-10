Juan Roig (Mercadona): «Hay crisis para 2022. Hay que respirar, pero también comer»

El impacto generalizado y súbito de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para frenar su propagación, han ocasionado una drástica contracción de la economía mundial.

Según las previsiones del Banco Mundial, se reducirá un 5,2 % este año. De acuerdo con la edición de junio de 2020 del informe Perspectivas económicas mundiales del Banco, sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita.

Entre las previsiones más actualizadas del Fondo Monetario Internacional (FMI), indican que España será la economía desarrollada que sufra una mayor contracción en el año 2020 tras el paso del coronavirus.

La caída prevista del Producto Interior Bruto (PIB) es del 12,8%.

En concreto, sólo caerán más que la española las economías de Libia (-66,7%), Macao(-52,3%), Líbano (-25%), Venezuela (-25%), Fiji (-21%), Aruba (-19,7%), San Cristóbal y Nieves (-18,7%), Maldivas (-18,6%), Antigua y Barbuda (-17,3%), Santa Lucia (-16,9%), Belice (-16%), Bahamas (-14,8%), Islas Mauricio (-14,2%), Perú (-13,9%), Seychelles (-13,8%) y Surinam (-13,1%).

A este respecto, los presidentes de las principales empresas españolas han manifestado fuertes críticas a la clase política en plena moción de censura y actitudes frentistas por parte de Gobierno y oposición.

Este encuentro se llevó a cabo este miércoles 21 de octubre en Valencia, al acoger la celebración del XIX Congreso de Directivos CEDE.

Una actividad que dio cita a empresarios como Isidro Fainé (Fundación la Caixa), José Ignacio Goirigolzarri (Bankia), Juan Roig (Mercadona), Francisco Reynés (Naturgy), José María Álvarez-Pallete (Telefónica) o Antonio Garamendi (CEOE), entre otros.

«Basta ya de ensoñaciones y demagogias, vayamos a salvar a la gente», ha exclamado el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet.

«Pedimos a la clase política que trabaje por nuestro país con moderación», ha señalado el presidente de CEOE, Antonio Garamendi.

Es de suponer que las graves consecuencias económicas de un nuevo parón para combatir la pandemia provocan creciente preocupación empresarial.

Otra de las voces que más se escucharon este miércoles 21 de octubre, fue la del presidente de Mercadona, Juan Roig, que, en contraste de la previsión del Gobierno de recuperación a partir de 2021, ha advertido de que el daño del coronavirus es prolongado.

Roig indica que «va a venir una crisis económica en 2021 y 2022», por lo que sostiene que «cuanto más tiempo tardemos» en reaccionar y apuntalar la recuperación será peor.

«¿Qué preferimos? ¿Respirar o comer? Las dos cosas las tenemos que hacer. Como respires mucho y no comas dejarás de respirar. Es muy importante mantener la salud y la economía». Ha aseverado respondiendo a las preguntas de la ex vicepresidenta del Gobierno socialista Elena Salgado que ha actuado como moderadora de uno de los coloquios en el que también ha participado el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri.

Cabe destacar que, España se sitúa a la cabeza de los países desarrollados con una mayor caída de PIB en el año 2020, debido a factores estructurales como su tejido productivo -con predominio de pymes-, el impacto de la Covid-19, el peso relativo del turismo en el PIB, y la debilidad del mercado laboral y de las cuentas públicas antes de que impactara la crisis.

En opinión de Isidro Fainé (Fundación la Caixa), «los representantes políticos deben acordar y comprometer una agenda de reformas estructurales amplias, profundas y estables. Culminar reformas de esta envergadura pasa por alcanzar consensos políticos amplios. Y en esta materia, solo podemos confiar en la racionalidad de nuestros líderes políticos».

Y aseveró: «Me sumo a las voces de quienes reclaman, a las distintas fuerzas políticas que estén a la altura que exige el momento actual. Y que antepongan los intereses del conjunto del país a cualquier otra consideración».

De igual manera, Fainé ha elogiado la labor de Felipe VI, muy aplaudido por los presentes. El jefe del Estado, por su parte, ha resaltado la labor de los empresarios: «Os necesitamos».

Y, el papel higiénico… ¿Quién lo venderá?

El presidente de Mercadona también ha insistido en la necesidad de activar la economía nacional. «Yo digo en mi empresa que estamos construyendo un túnel en el Himalaya. Me preguntan que cuánto va a durar y yo respondo: No lo sé, pero tú pica y no te gires, hay que continuar», ha dicho.

Roig habló también de los problemas de abastecimiento cuando comenzó la pandemia en el país. «Tuvimos problemas con el papel higiénico que aún no lo entendemos lo que pasó. Se estudiará en Harvard», ha bromeado. «Si todos nos quedamos en casa a ver quién vende papel higiénico».

Respecto a los retos para el liderazgo empresarial durante la pandemia, el presidente de Mercadona ha señalado que es necesario apoyarse más en las fortalezas que en las debilidades. «No puedes cambiar tus debilidades en medio de una crisis, nos toca establecernos en nuestras fortalezas», ha señalado.

«Los que sacaremos la crisis adelante somos los trabajadores y empresarios», ha indicado el empresario, precisando que las empresas «no solo están para ganar dinero sino satisfacer y tratar bien al trabajador y al cliente».

También ha dicho que para mejorar la productividad es necesario «cumplir con la sociedad pero ganar dinero, ganar dinero es una cosa muy sana».

Roig ha vuelto a afirmar que continuará su plan de inversión prevista de 1.600 millones y que ha invertido ya 300 millones sólo en la mejora de las condiciones de protección sanitaria de clientes y trabajadores.

Asimismo, Goirigolzarri ha destacado el éxito empresarial de Roig y ha afirmado que los fondos europeos deben ser decisivos para transformar la economía española y que, para ello, las empresas juegan un papel fundamental.