El sector del gran consumo calcula una recuperación global de España para finales de 2022 y pide al Gobierno que no suba impuestos

El presidente de AECOC, la asociación de fabricantes y empresas de productos de gran consumo, Javier Campo, ha señalado este miércoles 28 de octubre que «2021 no es un año en el que haya que subir los impuestos, aunque a partir de 2022 va a ser inevitable».

Ha señalado que la recuperación global de España o posible salida de la crisis derivada del Covid-19 se producirá a finales de 2022 o primer semestre de 2023, al tiempo que ha señalado que será «muy asimétrica» por comunidades autónomas, siendo las más afectadas las que tienen más dependencia del turismo.

Campo ha dicho durante la celebración del congreso de Gran Consumo de AECOC:

Hay comunidades autónomas en las que el turismo no se recuperará de un día para otro. El turismo irá recuperándose lentamente, en 2021 la situación será todavía muy complicada, porque hasta la segunda parte del año no veremos una recuperación, que además no será volver a la situación previa, será una situación de recuperación gradual que tardará años, el turismo puede que se recupere en 2023 o 2024, no antes.