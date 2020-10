Lorenzo Amor (ATA): «En este momento hay un ERE silencioso que afecta a 500 autónomos al día»

La Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA) exige que se cambie el sistema de recargos por devoluciones a la Seguridad Social.

A través del mecanismo actual una vez transcurrido el plazo para el pago de las cuotas sin que se haya procedido a ingresar las mismas, se establece un recargo del 10% para el primer mes natural siguiente al del vencimiento y del 20% a partir del segundo mes natural.

«Ante la situación actual en la que muchos autónomos no tienen apenas ingresos y están en la cuerda floja a la vez que hacen frente a todos los pagos solicitamos que se modifique el sistema para no ahogar más a los autónomos en dificultades por devolución de cuotas a la Seguridad Social», reza la nota enviada por ATA.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, Lorenzo Amor, presidente de ATA denuncia que hay un millón de autónomos en la cuerda floja y que 500.000 autónomos son los que van a recibir la estocada del Gobierno:

«En este momento hay un ERE silencioso que afecta a 500 autónomos al día»

«España es el único país que subirá impuestos el año que viene, que ha tomado restricciones y que no ha tomado medidas compensatorias»

Hoy muchos autónomos y empresas no han podido hacer frente al pago de sus cotizaciones a Seguridad Social por la asfixia económica y falta de liquidez

Tendrán un recargo del 10% y del 20% el próximo mes en caso de nuevo impago

Exigimos cambiar el sistema de recargos temporalmente pic.twitter.com/QowanrCjCz — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) October 30, 2020

Hoy han cobrado 3€ más de cotización de media a cada autónomo por regularización de tipos

Seguridad Social informa q el periodo de enero a septiembre lo cobrará con carácter retroactivo en próximas semanas

Están aún a tiempo de pararlo y no cobrar esos 27€con la q esta cayendo pic.twitter.com/HfWGuYjtQR — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) October 30, 2020

Mañana los autónomos van a sufrir un “sablazo” injustificable con la q esta cayendo

Pagarán 30€ más en su cuota al aplicar una subida de tipos q debieron hacerlo en enero(3€ al mes por 10 meses no cobrados)

Aplican una subida con carácter retroactivo en el peor momento

Q error! — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) October 29, 2020

Desde la asociación creen que se trata de «una medida justa, coyuntural y temporal», pero cuya duración debe ser igual a las dificultades que están teniendo los autónomos y empresas para hacer frente al pago de sus cotizaciones sociales. La propuesta modifica los actuales recargos por el 3% para el primer mes, un 5% para el segundo mes, el 7% correspondiente al tercer mes y un 10% a partir del cuarto mes.

«No es el momento de que la Seguridad Social y el Estado ahoguen aún más a los autónomos con recargos de un 20% por devoluciones ya que muchos no tienen ningún ingreso. En una situación tan crítica como la que se está viviendo, el tejido empresarial necesita el apoyo de las administraciones y no más presión. Debemos contribuir a salvar autónomos, empresas y empleo, no a añadir deudas a las deudas y castigo a quien no puede hacer frente a más pagos sin ingresos», señala Lorenzo Amor.