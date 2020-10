Las sugerencias de 390.000 clientes ayudan al Santander a crear la app bancaria más útil de España

Las apps bancarias están en pleno auge. Las entidades financieras son conscientes del importante papel que desempeñan los dispositivos móviles en el día a día de sus clientes. La seguridad de las transacciones digitales, la sencillez y la facilidad de acceso a los servicios financieros a través de estos canales están desbancando el uso del dinero en efectivo y la visita a las oficinas. Una tendencia que ha cogido velocidad desde el inicio de la pandemia sanitaria. Y qué mejor que escuchar a los clientes para adaptarse a sus necesidades y mejorar su experiencia. Banco Santander ha lanzado en España una nueva versión de su app móvil más útil, versátil y personal para la que ha contado con las sugerencias de cerca de 390.000 usuarios durante el proceso de diseño y desarrollo. Se trata de una versión “más sencilla, más inteligente, más moderna, con nuevas capacidades y cientos de detalles que te harán el día a día más fácil”, asegura la entidad.

Esta app ofrece nuevas funcionalidades con el objetivo de personalizar al máximo la experiencia digital del cliente y simplificar al máximo la forma en la que se relaciona con el banco. Compatible con la mayoría de plataformas móviles y de PC, está disponible tanto para el sistema operativo Android como para Windows. Entre las novedades, el usuario puede elegir los aspectos visuales y, sobre todo, el tipo de uso que le quiere dar: desde las actividades de consulta más básicas hasta las operaciones más complejas.

Además, permite contactar con un gestor personal cada vez que ayuda al cliente con todos sus servicios; simplifica la gestión de productos; y cuenta con un buscador global, que permite la búsqueda por texto de transacciones, y un geolocalizador que permite verificar los últimos pagos realizados con tarjeta. La nueva app ofrece herramientas de análisis para tener el control del ahorro y los gastos y poder planificar los pagos futuros mediante la utilización de inteligencia artificial. A través de este análisis avanzado de los movimientos, la aplicación es capaz de realizar recomendaciones personalizadas para cada cliente. También simplifica el envío de dinero e incorpora accesos directos personalizables a los envíos más habituales, como transferencias, Bizum y One Pay FX, la tecnología exclusiva de Santander para envíos de dinero a múltiples destinos internacionales de forma instantánea y sin comisiones.

Las nuevas funcionalidades van acompañadas de un refuerzo de la seguridad, como por ejemplo la incorporación de códigos de confirmación de operaciones a través de notificaciones ‘inApp’, un sistema más seguro que los códigos por SMS y más sencillo. Además, avisa al cliente de situaciones no habituales e integra tecnologías de seguridad como Trusteer y Lynx que incrementan la seguridad para el cliente.

“Seguimos trabajando para poder ofrecer a nuestros clientes la mejor experiencia a través de todos nuestros canales; por eso, hemos mejorado recientemente nuestra app, con el objetivo de hacerla más personal y con más capacidades en el nuevo entorno covid”, ha señalado el Consejero Delegado de Santander España, Rami Aboukhair. De hecho, los canales digitales han sido claves para garantizar la normal operativa del banco desde que comenzó la emergencia sanitaria. El número de usuarios se ha multiplicado por cuatro en los últimos tres años y, con el nuevo diseño, el uso de la app de Santander ha aumentado un 25% desde su lanzamiento en julio: la entidad tiene ya en España 5,1 millones de clientes digitales que se conectan más de 22 veces al mes a la app y a la web del banco.

Según los análisis periódicos realizados por Aqmetrix, compañía especializada en calificar la calidad del servicio ofrecido por la banca online, la mejora de las funcionalidades, la disponibilidad y el tiempo de respuesta de los canales digitales de Banco Santander está por encima de sus competidores. De acuerdo con esta consultora independiente, la entidad que preside Ana Botín ocupa la primera posición en España en todas las apps, tanto de particulares como de empresa; en todos los canales de empresa, tanto web como app; y en el Servicio de Atención al Cliente. Además, la nueva app de Santander ha sido galardonada y reconocida como la mejor app de servicios bancarios en España (Best Bank for Digital Services Spain 2020) por Global Banking and Finance Review.