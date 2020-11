La podemita eufórica con el cierre de Zalacaín: «Se desmoronan las trastiendas del régimen del 78»

El elitismo es una forma de pensar, no de vivir. Y esa mentalidad es la que mejor define a la casta podemita que no ha dado palo al agua en su vida.

De ahí que desprecien a la España que madruga y se parte el lomo para pagar los confiscatorios impuestos que sirven para que ellos sigan instalados en sus chalets a golpe de nómina y coche oficial.

La mejor muestra de eso la acaba de dar la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, la podemita Gloria Elizo, que ha celebrado el cierre del mítico restaurante Zalacaín en Madrid, que deja a 50 personas en el paro.

«Se desmoronan las trastiendas del régimen del 78. Los manteles donde se negociaron los votos obtenidos con reyes y banqueros, los que ponen a raya a la política», escribió en Twitter.

La podemita mostraba así su total indiferencia ante el destino de 50 familias que se quedaban en la calle. A ellos les da igual porque tienen el sueldo asegurado.

«Anda, te has quedado sin conocer a Zalacaín y su magnífico equipo que alimentaba honestamente y trabajando a 50 familias. Todos al paro, que es lo que vas prodigando por allí. No se puede ser más mezquina», le respondió un internauta.

Fue tal el chorreo que tuvo que simular con otro tuit que ahora sí le afectaba el cierre del restaurante:

No sólo no me alegro, lo lamento de verdad. No solo por los trabajadores de un sector diferencial -gastronomía de calidad- sino por la pérdida del referente

Por lo demás si buscas triunfar en tuiter cabrea un facha aspiracional. Da igual q digas. Para indignarse no necesitan más https://t.co/rjxUpjKiDT

— Gloria Elizo (@GloriaElizo) November 9, 2020