Carlos Rodríguez Braun: «El Estado es muy hábil en hacernos creer que gestiona nuestro dinero en lugar de quitárnoslo»

Su retórica está repleta de palabras amables, desde ayuda, empleo, justicia y solidaridad, hasta progreso, servicios públicos, igualdad o libertad.

El problema estriba en que no es evidentemente cierto que el Estado democrático moderno se traduzca en la ayuda, el empleo, la justicia, la igualdad, la libertad y otras bellas palabras que propugna una y otra vez.

Y eso es lo que aborda este libro: sus palabras, en concreto los términos a propósito de una de sus características esenciales, la coerción fiscal.

Al Estado se le puede aplicar la severa advertencia bíblica: «El desaprensivo se dedica a inventar maquinaciones para sorprender a los pobres con palabras engañosas» (Isaías 32:7). Y, en efecto, Hacienda no somos todos, no es algo que aceptemos, y sus consecuencias no son siempre para bien.

En conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, el profesor Carlos Rodríguez Braun explica cómo el Estado nos miente reiterada y manifiestamente, e insiste en que sus usurpaciones son lo mejor que nos puede suceder y que sin éstas reinarían, por seguir con las Escrituras, el llanto y el crujir de dientes. No es así.

«En lugar de analizar las cifras del Estado hemos analizados sus palabras. Y en ese análisis descubrimos la idea de que el Estado juega con la represión y a la vez con el convencimiento. Siempre el Estado requiere propaganda y seducción»

«La fiscalidad en el franquismo era muy moderada. Franco destituyó a Alberto Monreal, ministro de Hacienda, por querer subir los impuestos. La democracia es capaz de legitimar la presión fiscal como ningún otro régimen»

«Eso es lo que explica que la gente no se rebele ante la subida de los impuestos en democracia porque el Estado le dice al ciudadano: ‘Yo soy tú'»