El Déjà vu de los ‘riders’ en España por la ley de Yolanda Díaz: “Nos están llevando por el camino de Venezuela”

El proceso supuestamente democrático que terminó con el acuerdo el pasado miércoles 10 de febrero de 2021 para la redacción de la Ley de plataformas digitales tenía el germen del martillo y la hoz.

El resultado fue contundente, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ya se encuentra trabajando a puerta cerrada en la regulación y solo permitirá «cambios técnicos» antes de ser tramitada, según indicaron fuentes a El Mundo.

El Gobierno se ha encargado de hablar de un acuerdo con los agentes sociales, por incluir a los sindicatos aliados y la patronal, pero no puede hablarse de “agentes sociales” si no se cuenta con los principales afectados que son los riders.

“No hubo forma ni manera de estar incluidos en esa mesa de diálogo, ahí solo estuvieron los amiguitos de turno que tiene la ministra que son los jóvenes de Riders por Derecho, que lamentablemente están alineados en la misma postura política y por eso están allí”, comentó el repartidor a domicilio Javier Medina Lobo en el episodio 12 del podcast ‘Venezuela: entendiendo a una narcodictadura’.

Medina, que suele trabajar en el centro de Madrid, cuenta que entre un 70% y un 80% de los ‘riders’ están en desacuerdo con la legislación y destaca que esta afectará sus ingresos.

“Al pasar a ser asalariados van a pasar varias cosas, voy a pasar a cumplir un horario que me asignen, ya sea jornada parcial o jornada completa, y haga lo que haga siempre voy a ganar lo mismo, no va a haber una capacidad de evolución, siempre voy a estar estancado en un salario”, explicó.

Trabajando como autónomo, Medina suele ingresar entre 400€ y 500€ semanalmente, “Yo uso varias variables, distancia recorrida, tiempo invertido y días trabajados, para mí es aceptable que gane 1€ o más por kilómetro recorrido, y en promedio pudiera estar recorriendo 400 0 500 kilómetros a la semana, eso más o menos pudiera ser”.

El joven también eleva su voz por la forma en la que la prensa española ha tratado el tema, pues cree que los periódicos tampoco han reflejado la realidad de los riders, “El periodismo español se ha enfocado en muchas cosas para decir que somos precarios”.

En este sentido, sobre la seguridad laboral, un asunto por el que han sido criticadas las empresas con las que colaboran, habla con la contundencia de su propia experiencia.

“Yo tuve un accidente el día miércoles pasado, para eso pago mi seguridad social, me atendió el Samur, me llevó al hospital, estuve 24 horas en observación, me hicieron placas, exámenes, tomografía y me vi beneficiado del dinero que le aportó al Estado por medio de la Seguridad Social”.

Huyendo de Venezuela y ahora víctima del comunismo en España

Casi seis millones de venezolanos han salido despavoridos de la dictadura chavista, la economía basada en criterios de la izquierda radical venezolana los sigue invitando a buscar soluciones en otras latitudes, en España ya han aterrizado más de trescientos mil venezolanos, pero algunos se temen lo peor, como es el caso de Javier Medina Lobo que comenta que arribó a España con la aspiración de progresar, pero ya empieza a vivir una especie de déjà vu.

“Se lo dije hace días a un español, a los españoles les está pasando como decíamos en Venezuela, esto no es Cuba, esto no se va a volver Cuba y ahí tenemos lo que nos está sucediendo. Aquí poco a poco están haciendo las cosas para llevarnos a ese camino”.

Según este joven venezolano las consecuencias de la llamada ‘Ley de riders’ serán catastróficas para España, país que se lleva la medalla de plata en Europa en lo que al paro se refiere. “Con esta nueva ley van a surgir cualquier cantidad de personas con desempleo y van a acudir al paro los que puedan”.