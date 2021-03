‘Santander for the seas’ busca tres grandes programas medioambientales para apadrinarlos con 450.000 euros

Banco santander for the seas

El 16 de marzo finaliza el plazo de presentación de candidaturas a «Santander for the seas», el mayor programa de apadrinamiento en España de iniciativas de conservación y recuperación de hábitat y especies marinas. La Fundación Banco Santander elegirá a tres organizaciones y cada una conseguirá 150.000 euros.

El cambio climático constituye un constante peligro para los mares y los océanos. El aumento de la temperatura y del nivel del mar, la acidificación de las aguas causada por la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, la pérdida de oxígeno, la contaminación o el retroceso del hielo están causando daños severos en la biodiversidad y el medioambiente marinos. “El cambio climático es una emergencia global. Somos uno de los mayores bancos del mundo, con 148 millones de clientes, y por eso tenemos la responsabilidad y la oportunidad de apoyar la transición ecológica y animar a más personas y empresas a ser más sostenibles”, señalaba recientemente en un artículo Ana Botín, presidenta de Banco Santander.

El gigante financiero es un claro ejemplo del compromiso de las grandes corporaciones con el medioambiente y con la necesidad urgente de construir un nuevo modelo económico y social más sostenible y resiliente, un desafío que cobra fuerza con la pandemia de la COVID-19. Banco Santander desarrolla desde hace tiempo distintas iniciativas destinadas a combatir el cambio climático, entre ellas apoyar a las organizaciones medioambientales en esta lucha.

La última es Santander for the seas, un programa lanzado por Fundación Banco Santander que colaborará con proyectos que promuevan la recuperación y la conservación de ecosistemas marinos y especies amenazadas o singulares de nuestros mares y océanos. En la primera convocatoria, dotada con 450.000 euros, la entidad seleccionará tres proyectos con impacto ambiental, replicables, sostenibles en el tiempo, eficientes económicamente y que integren aspectos sociales y educativos. Las organizaciones seleccionadas contarán con el apoyo del banco durante dos años y recibirán 150.000 euros cada una. El plazo para participar finaliza el 16 de marzo y se puede acceder a través de www.fundacionbancosantander.com/es/medioambiente-e-investigacion/santander-for-the-seas.

“La importancia de la economía azul, que engloba actividades como la pesca, la utilización del medio marino para producir energías renovables o el turismo y la biotecnología azul, crece sin cesar”, señalan desde la entidad. Según datos de la Comisión Europea, esta actividad genera unos 5,4 millones de puestos de trabajo y un valor añadido bruto de 500.000 millones de euros al año a la producción económica. Cifras que podrían duplicarse para el año 2030. Aunque el cambio climático esta teniendo consecuencias devastadoras en la biodiversidad y, por tanto, en la productividad, algunos expertos defienden que aún no es tarde para revertir el impacto y cumplir la agenda fijada por Naciones Unidas hasta 2050 (Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 “Vida Submarina”). En opinión de este organismo, “la pandemia brinda una oportunidad para revivir los océanos y comenzar a construir una economía de los océanos sostenible”.

Los programas puestos en marcha por Banco Santander están alineados con este objetivo. “Llevamos 20 años implicados en la recuperación y conservación de nuestro patrimonio natural. Ahora ponemos en marcha Santander for the seas para ayudar a la mejora de la vida marina. Marismas, praderas marinas, arrecifes, especies centinela, etc. son algunos de los ecosistemas que tenemos identificados, y sabemos que necesitan nuestra atención. La conservación, la protección, la restauración y la mitigación del cambio climático se convierten en escenarios prioritarios para nosotros”, apunta Borja Baselga, director de Fundación Banco Santander. “La grave situación que estamos viviendo nos conciencia aún más de la necesidad de cuidar el entorno en el que vivimos, de incrementar la ayuda para la conservación del gran tesoro de nuestro patrimonio natural, nuestros mares y océanos, cuyo calentamiento y pérdida de biodiversidad contribuye a la degradación de nuestro futuro como especie. Creemos que Santander for the Seas ayudará a mejorar el ecosistema de nuestros mares y océanos.”

Fundación Banco Santander mantiene desde 2004 un programa de recuperación de especies amenazadas y de espacios naturales degradaos en España en colaboración con las principales entidades especializadas. A lo largo de este tiempo se han ido sumando proyectos -en total, más de 30- para restaurar zonas especialmente afectadas por la actividad humana (minería, ganadería intensiva, incendios…), que constituyen el hábitat de especies emblemáticas de la fauna y flora ibérica, como el águila imperial, el oso pardo, el buitre negro o los olivos centenarios de montaña.

La agenda del Santander para combatir el cambio climático

Como grupo, Santander combate el cambio climático en sus distintos frentes. Ha logrado en 2020 el desafío de que sus instalaciones sean neutras en carbono, treinta años antes de los objetivos globales para el planeta fijados en el Acuerdo de París. Pero ahora da un paso más al anunciar su ambición de alcanzar cero emisiones netas de carbono en todo el grupo en 2050 para apoyar los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Este reto va más allá de la propia actividad del banco. En su agenda, que tiene su primer foco en 2050, incluye todas las emisiones de sus clientes derivadas de cualquiera de los servicios de financiación, asesoramiento o inversión que ofrece Santander.

Para acompañar a sus clientes en el camino hacia la descarbonización cuenta con equipos especializados en asuntos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG, por sus siglas en inglés). La entidad empezará por los sectores con una exposición al clima más relevante. Esto significa que en 2030 dejará de financiar a los productores de energía que tengan más de un 10% de ingresos provenientes del carbón térmico y eliminará toda su exposición a las minas de carbón con finalidad energética en todo el mundo. En el transcurso de este año, Santander publicará los objetivos de descarbonización para otros sectores relevantes, como los de petróleo y gas, transporte, o minería y siderometalurgia.

Además, la entidad financiera se ha comprometido a movilizar más de 120.000 millones de euros en financiación verde, cifra que se elevará a 220.000 millones hasta 2030 (desde 2019 ha facilitado 32.640 millones); obtener todo el suministro de electricidad a partir de fuentes renovables (ya representa el 63% de la energía que consume, superando el objetivo del 60% fijado para 2021); y reducir por completo los plásticos innecesarios de un solo uso (ha logrado reducir un 98%, a un paso del 100% de objetivo para 2021).